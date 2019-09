Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 10 septembrie, si miercuri, 11 septembrie, cu incepere de la ora 16:30 vor avea loc meciurile celui de-al patrulea tur al fazei nationale a Cupei Romaniei. Doua echipe din Timișoara sunt inca in competiție, dar și revelația județului, Ghiroda, precum și campioana Banatului de munte, CSM Reșița.…

- Baieții de la Body & Soul revin pe piața muzicala din Romania, dupa ce au facut furori in anii 2000. Artiștii au fost chinuiți, luni, la „Neatza cu Razvan și Dani”, cu o provocare inedita – au trebuit sa imbrace tricouri inghețate.

- „Ne așteapta un eveniment frumos, mai ales pentru oraș și pentru județul Caraș-Severin. Chiar daca venim dupa o infrangere, avem incredere ca vom putea juca de la egal la egal cu Rapid. Ne dorim victoria la acest meci. In Valea Domanului oricine vine, sunt convins ca va fi greu sa plece cu…

- Reșița a aratat o forma foarte buna in acest inceput de sezon, lucru care se vede și in clasament. Venita din Liga 3, echipa pregatita de Leontin Doana se afla pe locul 4 cu șapte puncte acumulate, la doua puncte distanța de formațiile de pe primele trei locuri: SCM Gloria Buzau, UTA Arad…

- Noul sezon de liga secunda a inceput astazi in Valea Domanului. CSM Reșița, nou-promovata in acest eșalon a intalnit o formație ce a fost la 180 de minute de prima liga, Universitatea Cluj, mare favorita și in acest sezon. Circa 7000 de spectatori au facut o atmosfera frumoasa și și-au purtat favoriții…

- Vineri și sambata, doua echipe banațene din prima liga de handbal au dat startul caruselului amicalelor. SCM Poli s-a deplasat in Valea Domanului pentru jocul cu CSM Reșița, ca banațenii de munte sa intoarca astazi vizita. Prima partida de verificare intre SCM Politehnica și CSM Reșița s-a incheiat…

- „Baietii in ghete” au inregistrat azi prima remiza din amicalele verii. ASU Politehnica a remizat acasa, scor 1-1, cu CSM Resita, nou promovata banateana in B. Ambele goluri au fost marcate in urma unor penalty-uri acordate usor. Alin Ignea, respectiv Gelu Velici au fost cei care au inscris. Mircea…

- ASU Politehnica a confirmat azi sosirea lui Adrian Ungureanu de la Ripensia. Mijlocasul in varsta de 29 de ani a mai evoluat la gruparea suporterilor sub forma de imprumut de la ros-galbeni in returul editiei 2016-17. De aceasta data el a semnat o intelegere valabila pe doua sezoane cu alb-violetii…