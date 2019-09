Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a pus capat esecurilor acasa, dar nu a inceput seria victoriilor prin mutarea pe „Stiinta”. La ultimul meci cu Cosmin Petruescu pe banca tehnica, „Baietii in ghete” au remizat alb, scor 0-0, cu Concordia Chiajna. Conducerea alb-violetilor va anunta oficial maine numele noului tehnician.…

- Cu doar o victorie in patru partide, și cu trei infrangeri la același scor, 0-1, ASU Politehnica avea datoria morala fața de suporteri sa dea totul pe teren in fața unui adversar incomod, dar abordabil, Concordia Chiajna. Dupa 90 de minute chinuite, tabela a ramas nemodificata, 0-0. Politehnica sa intors…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a gasit puterea sa glumeasca, dupa eliminarea cu americanca Taylor Townsend (23 de ani, 116 WTA), scor 6-2, 3-6, 6-7 (4). Jucatoarea noastra a fost intrebata ce s-a schimbat de cand au jucat ultima oara. Halep a invins pe Townsend la Miami, anul acest, cu un scor drastic…

- Dupa desemnarea, la sfarsitul lunii iunie, a companiei care urma sa intervina pentru lucrarile de reparatii pe DJ 282 (firma ieseana Construct & Drum SRL), Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor a mai avut nevoie, luna trecuta, de acordul consilierilor judeteni asupra sumei puse…

- Intr-o comuna din Romania, mai exact Magurele, cercetarea inseamna anul 2100 datorita proiectului laserului. Intrebat daca locul este exploatat așa cum se cuvine, Mihnea Costoiu, rectorul Universitatii Politehnica Bucuresti a raspuns intr-un interviu pentru DCNews: "Proiectul de la Magurele…

- ASU Politehnica a confirmat azi sosirea lui Adrian Ungureanu de la Ripensia. Mijlocasul in varsta de 29 de ani a mai evoluat la gruparea suporterilor sub forma de imprumut de la ros-galbeni in returul editiei 2016-17. De aceasta data el a semnat o intelegere valabila pe doua sezoane cu alb-violetii…

- Acum doi ani, Eugen Apjok parasea echipa de rugby CSM Știința, iar locul sau era luat de George Sava. Apjok a semnat cu CSM București, iar colegul sau din staff, Vasile Lucaci, pleca și el ceva mai departe de lumea rugby-ului. George Sava n-a rezistat pana la finalul sezonului, fiind inlocuit de Mario…