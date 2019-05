„P” Președintele PNL Ludovic Orban, candidații PNL la alegerile europarlamentare Rareș Bogdan, Mihai Țurcanu, Cristian Bușoi și alți lideri liberali au raspuns invitației mele de a veni in județul Neamț pentru a se prezenta in fața alegatorilor care iși doresc o schimbare. De Ziua Europei Neamțul va gazdui, de la ora 18.00, la Sala Polivalenta, […] Articolul Mugur Cozmanciuc președintele PNL Neamț: E timpul ca Neamțul sa fie in primul rand! Va aștept astazi la lansarea candidaților PNL la alegerile europarlamentare apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .