Stiri pe aceeasi tema

- "PNL e pregatit sa guverneze. In momentul in care va intra la guvernare va pune in aplicare toate masurile pe care deja le avem stabilite. Avem deja oameni pregatiti pentru fiecare minister. Nu va spun nici un nume. Lucrurile sunt clare. Am vazut speculatia cu Robert. Am sa va spun un lucru. Este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Sibiu, ca are emotii cu privire la ziua de joi cand va fi votata in Parlament motiunea de cenzura, insa a mentionat si ca are incredere in toti parlamentarii care au semnat pentru depunerea motiunii si ca se poarta inca discutii si cu alti alesi…

- Dezbaterea și votul vor avea loc joi viitoare Moțiunea de cenzura la adresa Guvernului, „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis urgent”, este citita, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului de joi. Dezbaterea și votul vor avea loc joia viitoare, de la 10.00. Documentul…

- Moțiunea de cenzura a fost depusa, iar cei de la PNL au reușit sa stranga 237 de semnaturi. Dupa un ”ping – pong” prin Parlament prin care cei de la PSD au incercat sa impuna un program de dezbatere, mai puțin ”ortodox”, opoziția a reușit sa dejoace planurile social democraților. Inițial, programul…

- "Eu sunt convins ca numarul votantilor motiunii de cenzura va fi mai mare decat numarul semnatarilor. Vom avea voturi si din zona parlamentarilor PSD, vom avea voturi si din zona parlamentarilor din grupul minoritatilor nationale, care nu sunt semnatari. (…) Sunt cel putin 7-8 voturi peste numarul…

- ​Semnatarii moțiunii de cenzura sunt sunați de liderii PSD care le ofera funcții publice pentru a-i convinge sa nu mai susțina demersul care poate darâma Guvernul Dancila, susține prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan. „Este o stare de asediu”, a declarat ea, la RFI. „Nu…

- Toți cei 237 de parlamentari care au semnat moțiunea de cenzura inițiata de PNL împotriva Guvernului Dancila au acceptat sa voteze la vedere în momentul în care moțiunea va fi dezbatuta în Parlament, a anunțat Adrian Oros, vicepreședintele PNL, potrivit Mediafax.Vicepreședintele…

- Moțiunea de cenzura este unul din instrumentele opoziției intr-un stat democratic. Se presupune ca Romania este un stat democratic, cu o putere care este majoritara și cu o opoziție minoritara, dar care opoziție trebuie sa foloseasca instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv moțiunea de cenzura.…