- Ana Ciceala, consilier general USR și o vajnica aparatoare a parcurilor și copacilor din București, administreaza o firma straina care a cumparat 11.000 ha de paduri in Romania pentru exploatare forestiera. Firma a fost achiziționata in decembrie 2012 de celebra Holzindustrie GMBH, cel mai mare exportator…

- ”De ce CV-ul oficial al președintei USR București incepe in 1988, cand aceasta avea 33 de ani și se mutase in strainatate? GIP a solicitat CNSAS sa verifice daca Roxana Wring a colaborat cu Securitatea. La fel ca Dacian Cioloș, colegul ei din Alianța USR-Plus, Roxana Wring, președinta USR…

- Cristian Socol, omul cu cifrele din spatele programului de guvernare al PSD, a impraștiat pe rețelele de socializare o postare care este hilara daca ne gandim ca este și cadru didactic la Academia de Studii Economice din București: ”Romania s a imprumutat peste 200 milioane euro la o dobanda de 0.21%…

- Dupa ce a fost exclusa din magistratura in 2017, Camelia Bogdan a intentat nu mai puțin de 56 de procese la Inalta Curte, scrie Grupul de Investigații Politice pe pagina de Facebook. A pierdut deja 22 dintre acestea și are de platit deocamdata 16.000 lei cheltuieli de judecata, noteaza GIP, condus de…

- „Moartea a milioane de oameni nevinovați nu trebuie minimalizata, iar atrocitațile razboiului nu trebuie sa-și gaseasca locul în campania electorala a vreunui partid”, susține ambasadorul Israelului la București, David Saranga, ca reacție la postarea lui Andrei Caramitru în care…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, si ambasadorul Emiratelor Unite la Bucuresti, Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, au avut joi o intalnire la sediul ministerului de resort, context in care au discutat despre consolidarea relatiei economice dintre Romania si Emiratele Arabe Unite. Conform informatiilor…

- Ambasada Statelor Unite la București a postat pe pagina de Facebook un videoclip in care mai mulți tineri raspund la intrebarea „Cum ar fi viața ta fara corupție?”. Aceștia cred ca am trai mai bine, am avea salarii corecte și un sistem de invațamant și de sanatate mai eficiente. „Fara corupție am avea…