- Procurorul special Robert Mueller a declarat in fata unui tribunal federal marti ca Michael Flynn, fostul consilier pe securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, a oferit „o asistenta substantiala” investigatiei privind implicarea Rusiei in alegerile americane din 2016, scrie CNN.

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat din nou cu vehementa, intr-o serie de postari pe Twitter, pe procurorul special Robert Mueller, responsabil cu ancheta privind presupusa ingerinta a Rusiei in campania prezidentiala din 2016, atac ce survine la o zi dupa dezvaluiri privindu-l pe fostul sau…

- Fostul sef de campanie al actualului presedinte american Donald Trump a fost acuzat de catre procurorul special Robert Mueller, in cadrul unui proces, ca a dat declaratii false Biroului Federal de Investigatii (FBI), informeaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat duminica pentru Fox News ca nu va interveni daca Matthew Whitaker, procurorul general interimar al SUA, va decide sa limiteze ancheta coordonata de procurorul special Robert Mueller privind imixtiunile electorale ruse.

- Casa Alba a declarat vineri ca decizia lui Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump, de a pleda vinovat la doua capete de acuzare in cadrul unei intelegeri cu procurorul special Robert Mueller si de a coopera in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA nu are nicio legatura…