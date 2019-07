Stiri pe aceeasi tema

- Trilioane de mucuri de tigari ajung in fiecare an in mediul inconjurator si reprezinta un risc pentru dezvoltarea plantelor, sugereaza un studiu efectuat in Marea Britanie, citat vineri de Press Association.

- Petre Apostol Jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan (26 de ani, 134 WTA) a evoluat, marti seara, in compania sportivei din Marea Britanie – Johanna Konta (28 de ani, 19 WTA), in primul tur al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, din Londra. Prezenta pe tabloul principal dupa trei victorii obtinute…

- Dezvoltarea plamanilor copiilor poate fi afectata de microparticulele de plastic din cauciucurile autovehiculelor eliberate in atmosfera, conform unei investigatii efectuate in Marea Britanie, citata luni de Press Association. Particulele toxice emise de gazele de esapament, cauciucurile si franele…

- Prezenta la alegerile pentru Parlamentul European la nivelul Uniunii Europene ar urma sa creasca pentru prima data si sa ajunga la 51%, conform datelor din 27 din cele 28 de state membre ale blocului comunitar, a anuntat duminica Parlamentul European, relateaza DPA. Daca cifra se va confirma, prezenta…

- Astfel, La ora 16:00, prezenta la vot la alegerile de azi este de 31,29-, in timp ce prezenta la vot, la nivel national, la alegerile europarlamentare din 2014, era de 18,41-, din care 17,11- in mediul urban si 20,18- in rural. In randurile de mai jos, aveti gradul de participare al alegatorilor in…

- Pungile din material plastic biodegradabil pot fi utilizate la transportul cumparaturilor chiar si la trei ani dupa ce au fost expuse mediului natural, conform rezultatelor unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat de Press Association. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Plymouth…

- Pungile din material plastic biodegradabil pot fi utilizate la transportul cumparaturilor chiar si la trei ani dupa ce au fost expuse mediului natural, conform rezultatelor unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat de Press Association.

- Pungile din material plastic biodegradabil pot fi utilizate la transportul cumparaturilor chiar si la trei ani dupa ce au fost expuse mediului natural, conform rezultatelor unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat de Press Association. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Plymouth…