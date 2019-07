Stiri pe aceeasi tema

- Trilioane de mucuri de tigari ajung in fiecare an in mediul inconjurator si reprezinta un risc pentru dezvoltarea plantelor, sugereaza un studiu efectuat in Marea Britanie, citat vineri de Press Association. Prezenta mucurilor de tigari in sol reduce succesul germinarii si lungimea tulpinilor…

- Cercetatorii englezi au dezvaluit ca fumatul afecteaza vederea in aceeasi masura in care afecteaza si plamanii. Concluzia apare intr-un studiu comandat de Institutul pentru Nevazatori din Marea Britanie, scrie digi24.roPotrivit studiului, fumatorii sunt de doua ori mai predispusi la pierderea…

- Europenii vor trebui sa reduca drastic saptamana de lucru pentru a evita incalzirea climatica, potrivit unui studiu. Cercetarea, realizata de think tank-ul european Autonomy, arata ca angajații din Marea Britanie vor trebui sa lucreze doar noua ore pe saptamana, astfel incat țara sa evite incalzirea…

- A venit vara și s-a dat startul vacanțelor! Lumea a luat deja cu asalt litoralul romanesc, iar mașinile au facut cozi interminabile spre munte. Pentru a vedea care sunt planurile de vacanța ale romanilor pentru 2019, agenția Starcom, a efectuat un studiu de piața la nivel urban, in randul persoanelor…

- VELUX prezinta concluziile unui studiu care descriu relația pe cale de dispariție a societații moderne cu mediul inconjurator. Studiul, efectuat pe 16.853 de adulți din 15 țari, inclusiv SUA, Germania, Franța, Danemarca, Spania, Polonia și Marea Britanie, a constatat ca, deși 90% dintre respondenți…

- Persoanele care merg mai repede cel mai probabil vor trai mai mult. Este concluzia unui studiu realizat in Marea Britanie. Cercetarea bazata pe datele a aproape 500 de mii de britanici arata ca speranța de viața a persoanelor cu un ritm obșnuit de mers este mai mare, indiferent de greutate. Subponderalii…

- Bateristul Pink Floyd, Nick Mason, se numara printre personalitatile care vor innobilate de ducele de Cambridge in timpul unei ceremonii organizata la Palatul Buckingham, relateaza joi Press Association. Talentatul percutionist, care a contribuit la fiecare dintre albumele lansate de formatia…