- Orasul Newark din statul american New Jersey a gazduit luni seara Gala MTV Video Music Awards. Cele mai importante personalitati din lumea muzicii si-au dat intalnire la a 36-a editie a evenimentului.

- John Travolta a facut o gafa de proporții pe scena MTV Video Music Awards, ce s-au desfașurat luni seara la New Jersey. Actorul a confundat un model cu Taylor Swift. Insa se poate spune ca Travolta are o scuza intrucat tanara Jade Jolie seamana foarte tare cu Swift, careia actorul trebuia sa ii inmaneze…

- Taylor Swift și Cardi B se numara printre artiștii premiați luni noapte la Premiile MTV Video. Missy Elliott pastreaza legatura trofeului Video Vanguard cu memoria lui Michael Jackson, dar aceasta nu a fost singura controversa a galei, arata Hollywood Reporter, potrivit Mediafax.Vedetele industriei…

- Festivalul internațional „Cerbul de Aur” , care anul acesta are loc in perioada 22 – 25 August 2019, este cel mai mare festival de interpretare din Romania. Acesta a devenit cunoscut și peste hotare, iar de-a lungul anilor, in lupta pentru marele trofeu au intrat mulți artiști straini. De asemenea,…

- Au fost anunțate nominalizarile pentru gala MTV Video Music Awards care se va desfașura in New Jersey pe 26 august. Taylor Swift și Ariana Grande sunt marile favorite, dupa ce au primit fiecare cate 10 nominalizari. Cele doua vor fi in concurența directa la mai multe categorii cu clipurile pentru ”You…

- Cantaretele Ariana Grande (26 de ani) si Taylor Swift (29 de ani) sunt artistele care au primit cele mai multe nominalizari la MTV Video Music Awards, gala ce va avea loc pe 26 august la Prudential Center din Newark, New Jersey.

- Ariana Grande si Taylor Swift sunt artistele care au primit cele mai multe nominalizari la MTV Video Music Awards, gala ce va avea loc pe 26 august la Prudential Center din Newark, New Jersey, potrivit news.ro.Grande si Swift au primit cate zece selectii, fiind urmate de debutanta Billie Eilish,…

- Taylor Swift si Ariana Grande sunt marile favorite ale galei MTV Video Music Awards ce va avea loc la Newark, New Jersey la 26 august, fiecare primind marti cate 10 nominalizari la categoriile de premii, conform Reuters. Incepand de anul acesta, gala MTV VMA va include si doua noi categorii,…