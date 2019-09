Stiri pe aceeasi tema

- A fost o decizie buna "sa tinem departe gherilele ideologice" si sa alegem conducatori cu instincte pragmatice - a afirmat premierul ungar Viktor Orbán, dupa întrevederea pe care a avut-o joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen, într-o declaratie acordata postului public…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a declarat ca „depinde de SUA si de aliatii lor europeni sa faca posibil ca Ungaria sa importe gaz provenit dintr-o zona gaziera offshore a Romaniei, in conditiile in care Ungaria a facut toate demersurile de infrastructura necesare

- Ungaria considera relatiile transatlantice drept prioritate si saluta imbunatatirea acestora, a declarat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto in cadrul unei conferinte asupra relatiilor SUA-Europa Centrala si a securitatii energetice a regiunii, desfasurata miercuri la Washington DC, informeaza…

- Ministrul de Externe Teodor Meleșcanu a avut o discuție marți cu ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in care i-a cerut moderație in declarațiile oficialilor de la Budapesta, aratand ca, in ultima perioada, aceste declarații au inflamat in mod artificial dialogul romano-ungar,…

- "Interesul fundamental al Ungariei, ca tara exportatoare, este consolidarea relatiilor economice cu Turcia", a declarat miercuri, la Budapesta, ministrul ungar de externe, la o conferinta de presa care a fost organizata dupa a VI-a reuniuni a Comisiei mixte de cooperare economica ungaro-turca, potrivit…

- Péter Szijjártó a declarat ca Ungaria nu este de acord cu criticile adresate Serbiei în raportul Consiliului UE cu privire la progresul Balcanilor de Vest. Ministrul afacerilor externe al Ungariei afirma ca nu este de acord cu unele critici, care au fost prezentate în…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a avut luni o noua convorbire cu omologul sau roman Teodor Melescanu pe tema cimitirului militar din Valea Uzului, relateaza AGERPRES.In cursul acestei discutii telefonice Szijjarto a solicitat ca ministerele apararii roman si ungar sa inceapa consultarile…