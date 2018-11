Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis, printr-un comunicat de presa, un mesaj referitor la tragedia de la Clubul Colectiv, din urma cu trei ani. Anterior, aceasta nu a vrut sa dea nicio declaratie in fata presei pe subiect

- Un proiect finanțat cu fonduri europene și care ar fi avut un impact direct asupra unei categorii defavorizate, persoanele fara adapost, va fi finalizat cu bani de la bugetul local. Cu o intarziere de mai bine de doi ani și jumatate de la termenul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Securitatea Ungariei depinde in mod direct de stabilitatea Turciei - a declarat luni, la Budapesta, premierul ungar Viktor Orban, dupa convorbirile purtate cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, potrivit Rador.

- Analistul ucrainean Dmitro Tujanski, expert in relatiile ucraineano-maghiare, sustine ca, in contextul in care politica Budapestei vizeaza restaurarea unitații politice, juridice, economice si culturale a tuturor maghiarilor, este puțin probabil ca Ucraina sa ajunga la un compromis cu guvernul ungar,…

- In urma votului din Parlamentul European, desfașurat in luna septembrie (a.c.), tinerii cu varste cuprinse intre 18 și 30 de ani vor avea posibilitatea de a face voluntariat sau de a lucra in proiecte bazate pe principiul Solidaritații in Uniunea Europeana.

- Nu, Viktor Orban și partidul sau, Fidesz, nu vor fi ostracizați de familia creștin-democrata europeana. Fiind conștient de faptul ca poziția sa devine inconfortabila, Joseph Daul a rectificat cu doua postari pe internet, reamintind ca PPE a optat in mod clar pentru declanșarea unei proceduri de sancționare…

- Ungaria este pregatita sa deschida un nou capitol al cooperarii ungaro-turcice, a declarat luni, la Ciolpon Ata (Kargazstan) premierul Viktor Orban la cea de-a sasea sesiune a Consiliului de cooperare al tarilor vorbitoare de limbi turcice. Ungaria a urmarit intotdeauna cu atentie cooperarea dintre…

- Intalnirea dintre ministrul italian de interne Matteo Salvini si premierul ungar Viktor Orban, care va avea loc probabil marti, va fi numai si exclusiv un schimb de opinie de natura politica si nu o intrevedere institutionala sau guvernamentala, au precizat, intr-un comunicat dat publicitati sambata,…