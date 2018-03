MTI: Gabor Vona: Miza reala a alegerilor parlamentare este daca Ungaria va ajunge sau nu o tara de emigranti

Stiri pe aceeasi tema

- De cand a luat puterea in Ungaria, in anul 2010, partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, a pornit un razboi total cu migrația și cu cei care o finanțeaza. Astfel, George Soros a ajuns inamicul public numarul 1, iar statul maghiar a ridicat garduri la granițe, a refuzat sa accepte cotele de…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, afirma ca PNL si USR au refuzat propunerea de constituire a unei comisii parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatii Transgaz in relatia cu operatorul maghiar de transport gaze. "USR si PNL au refuzat sa se alature demersului nostru legitim de a…

- Doar 30% din italieni estimeaza corect numarul imigrantilor din tara lor, dupa o campanie electorala in care candidati de centru-dreapta, de extrema dreapta sau chiar populisti din Movimento 5 Stelle (Miscarea Cinci Stele) au promis sa expulzeze sute de mii de imigranti clandestini, relata AFP sambata,…

- Sprijinul alegatorilor din Ungaria pentru Fidesz (dreapta), partidul premierului Viktor Orban, a scazut la 29% in februarie fata de 32% in luna precedenta, dar formatiunea este in continuare favorita la castigarea scrutinului de pe 8 aprilie, indica un sondaj publicat miercuri, preluat de Reuters.…

- "Este meritul politicii promovate de premierul Ungariei, Viktor Orban, ca a indreptat atentia tuturor asupra necesitatii apararii frontierelor Schengen", a declarat ministrul ceh de externe, Martin Stropnicky. Raspunzand la intrebarea privind situatia Ungariei premergator adoptarii unei pozitii ferme…

- Partidul aflat la putere in Ungaria, Fidesz, a suferit o infrangere surprinzatoare in cadrul unor alegeri speciale in orasul Hodmezovasarhely. Rezultatul negativ vine chiar cu cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, scrie The Guardian.Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui…

- In cursa pentru alegerile legislative ungare din 8 aprilie 2018, a caror campanie a inceput duminica, 18 februarie, prim-ministrul Viktor Orban are toate sansele sa ramana la putere, noteaza ziarul francez La Croix , citat de Rador.

- Deci, nu era o "gogoasa", o "fake news", cum n-a incetat sa sustina Donald Trump. Rusia chiar a incercat sa influenteze rezultatul alegerilor prezidentiale americane din 2016 incercand s-o discrediteze pe candidata democrata, Hillary Clinton, in folosul magnatului imobiliar new-yorkez, scrie Le Monde,…

- Coalitia dreapta-extrema dreapta ramane, in Italia, in frunte, inainte de alegerile legislative de la 4 martie, nu pare sa se contureze vreo majoritate, iar milioane de alegatori sunt indecisi, potrivit ultimelor sondaje facute publice vineri, relateaza AFP. Legea italiana interzice orice publicare…

- Miercuri a inceput reuniunea de doua zile la nivelul ministrilor apararii ai tarilor membre ale NATO. Planificata sedinta a Comisiei NATO-Ucraina la nivelul ministrilor apararii nu va avea loc, din cauza ca Ungaria s-a folosit de dreptul sau de veto pentru a bloca aceasta reuniune. Pe de alta parte,…

- Proiectele, prin care s-a modernizat iluminatul electric in mai multe orase, au fost implementate in perioada 2011-2015, de o companie numita Elios Innovativ Zrt, Istvan Tiborcz, ginerele lui Viktor Orban, fiind membru al consiliului de conducere al companiei, intre 2009 si 2014. OLAF a a…

- Bulgaria este pe ultimul loc in randul statelor membre UE cu privire la idicele privind suprematia legii, elaborat de organizatia neguvernamentala "Proiect mondial pentru justitie", in al carui consiliu de administratie este fostul presedinte al Bulgariei, Petar Stoianov. Bulgaria se claseaza pe locul…

- S-a indepartat perspectiva considerarii Poloniei drept tara care nu respecta statul de drept, dar devine reala viziunea banilor mai putini din viitorul buget al Uniunii, potrivit Rzeczpospolita , citat de Rador. In plus, in afara de Polonia si alte tari au probleme. In mod traditional Ungaria, dar acum…

- Polonia si Ungaria sunt obligate sa iși revizuiasca planurile privind Europa. Cele doua tari incearca sa contracareze pactul dintre Emmanuel Macron și Angela Merkel si se simt amenințate de proiectul președintelui francez și al cancelarului german pentru a reinnoi și a consolida Uniunea, scrie publicatia…

- Liderul principalei formatiuni de opozitie din Ungaria, Jobbik (nationalist radical) a acuzat marti guvernul ungar ca a indus in eroare opinia publica in legatura cu migratia. Gabor Vona a lansat aceasta acuzatie dupa ce secretarul de stat adjunct Kristof Altusz a afirmat, citat intr-un ziar maltez,…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik solicita demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”, reamintește news.ro. Ulterior…

- "Autoritațile de la Budapesta trebuie sa iși faca treaba conform normelor internaționale. Faptul ca urmeaza alegeri in Ungaria nu poate fi o scuza pentru inacțiune. Viktor Orban sa condamne acțiunile Jobbik, iar Jobbik sa ceara scuze Romaniei și romanilor!", a transmis Andi Cristea. Amintim…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si Jobbik cer retragerea premierul Mihai Tudose ca urmare a afirmatiei potrivit careia daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag". Conform MTI, Istvan Szavay, deputat Jobbik in Parlamentul Ungariei, a tinut…

- La nivelul întregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria, care vor avea loc pe 8 aprilie, rezulta din datele sondajului de opinie realizat de Institutul Republikon, la solicitarea portalului 24.hu,…

- Alegerile parlamentare din Ungaria au fost stabilite pentru 8 aprilie a anunțat președintele Janos Ader. Data a fost stabilita in ziua in care se aniverseaza 28 de ani de la primele alegeri de dupa perioada comunista, scrie The Associated Press. Primul ministru Viktor Orban va incerca sa obțina al treilea…

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018, a anuntat, joi, Janos Ader, presedintele Ungariei, iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie, relateaza agentia MTI. Scrutinul pentru alegerea noilor membri ai Parlamentului…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan si liderul /formatiunii de opozitie/ Partidul Miscarea Nationalista (MHP), Devlet Bahceli, s-au intalnit pentru a discuta despre o alianta electorala inaintea alegerilor prezidentiale care vor avea loc in 2019. "As dori sa subliniez atitudinea nationalista a domnului …

- Alte patru partide de opozitie - MZSR (socialist), LMP (ecologist), Egyutt si DK (liberal) -, condamnate sa plateasca sume mai mici, au anuntat, de asemenea, ca refuza sa achite amenzile respective.Jobbik a primit la inceputul lunii decembrie o amenda de 2,1 milioane de euro din cauza unor…

- Desi a declarat anterior cu diverse ocazii ca va scoate lumea in strada pentru a protesta fata de actiunile guvernarii, Igor Dodon anunta ca aceste actiuni menite sa puna „capat actiunilor sfidatoare ale guvernarii” ar fi justificate „in alt context politic si geopolitic”.

- Principalul partid de opozitie din Ungaria, Jobbik, de extrema-dreapta, a anuntat marti ca refuza sa plateasca o amenda record impusa de Curtea de Conturi (ASZ) cu cateva luni inainte de alegerile parlamentare, o masura pe care a denuntat-o ca fiind "politica", relateaza AFP. Alte patru…

- Oficiul de Stat pentru Audit (ASZ) din Ungaria a amendat principalul partid nationalist de opozitie, Jobbik, cu 331,66 milioane de forinti (1,29 milioane de dolari) pentru o campanie publicitara antiguvernamentala finantata de un adversar bogat al prim-ministrului Viktor Orban, relateaza luni Reuters.…

- In ultimele zile ale anului ce tocmai s-a incheiat, o serie de organizații maghiare din Romania au obținut mai multe finanțari record, de mai mult de 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarari de guvern adoptate de Executivul ungar.Potrivit agenției Rador, sumele sunt alocate din bugetul…

- Potrivit expertului Centrului de analiza politica "Meltanyossag", presedintele Janos Ader va stabili, probabil, ca alegerile parlamentare din primavara a acestui an sa fie organizate cel mai devreme posibil. Analistul Attila Tibor Nagy a declarat postului Inforadio ca in campania electorala din 2018…

- Publicatia aminteste insa ca "acele tari UE care sunt acuzate de subminarea principiilor democratice ori de inactiune in privinta luptei anticoruptie si garantarii independentei judiciare provin din est. Printre ele se numara Ungaria, Bulgaria si Romania, pe langa Polonia." Financial Times citat de…

- Parlamentul Ungariei a adoptat, marti, rezolutia prezentata de catre partidul de guvernamant, Fidesz, prin care este respinsa decizia Parlamentului European privind impunerea unor cote obligatorii de relocare a imigrantilor in toate statele membre UE, relateaza agentia MTI. Rezolutia a fost adoptata…

- Liderul Jobbik, principalul partid de opozitie din Ungaria, a denuntat vineri un 'atac politic' dupa ce formatiunea sa a primit o amenda record de 2,1 milioane de euro cu cateva luni inainte de alegerile legislative din Ungaria, relateaza AFP. 'Nu este vorba despre o chestiune financiara sau tehnica,…

- Subiectul momentului pe scena politica din Ungaria pare a fi punerea sub acuzare a europarlamentarului maghiar Bela Kovacs, membru al partidului de extrema dreapta Jobbik. Un caz „condimentat” cu acuze de spionaj pentru serviciile secrete rusești. Kovacs, care a primit porecla „KGBela”, este investigat…

- Intr-o declaratie scrisa a Comisiei Europene se arata ca pe 15 iulie 2017 a fost demarata procedura de infringement impotriva celor trei state si ca din cauza faptului ca acestea nu au transmis un raspuns satisfacator, s-a trecut la a doua faza a procedurii de incalcare, potrivit Rador care citeaza…

- La intalnire au mai participat presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Laurentiu Mihai, si secretarii de stat Rodica Nassar, Cristian Grasu si Octavian Alexandrescu din cadrul ministerului Sanatatii. "In urma discutiilor s-a stabilit infiintarea unui grup de lucru asumat prin…

- Biroul Procuraturii din Ungaria a inaintat acuzații oficiale de spionaj impotriva lui Bela Kovacs, politician de dreapta, eurodeputat din partea partidului „Jobbik“, anunta Reuters. Kovacs este acuzat de spionaj impotriva instituțiilor Uniunii Europene in favoarea unui „stat strain”. O purtatoare de…

- George Soros vrea sa influenteze, prin intermediul unor ONG-uri sustinute de el, alegerile parlamentare din anul viitor care vor fi determinante pentru destinul Ungariei, a declarat directorul de comunicare al FIDESZ, in cadrul unei emisiuni la televiziunea M1 din Ungaria. Balazs Hidveghi…

