Stiri pe aceeasi tema

- Maghiarii aniverseaza pe 15 martie 2019, 171 de ani de la Revolutia din 1848, data la care s-a consfintit si aparitia parlamentului modern al Ungariei. Evenimentul, „Ziua Maghiarilor de pretutindeni”, va fi marcat și in acest an la Brasov, prin mai multe manifestari. Astfel, vineri,…

- Maghiarii aniverseaza pe 15 martie, 171 de ani de la Revolutia din 1848, data la care s-a consfintit si aparitia parlamentului modern al Ungariei. Evenimentul, „Ziua Maghiarilor de pretutindeni”, va fi marcat și in acest an la Brasov, prin mai multe manifestari. Astfel, vineri, 15 martie, de la ora…

- Formație care spera la repetarea performanței din sezonul trecut, cand a caștigat Liga A Prahova, CS Blejoi a avut parte de un test mult mai ușor decat se aștepta, adversara Viitorul Axintele prezentandu-se mult mai slab decat s-ar fi gandit prahovenii. A fost 11-1 pentru elevii lui Razvan Vlad, noua…

- Politistii din Alba Iulia l-au retinut pe un barbat care este cercetat pentru tulburarea ordinii si linistii publice si lovire. In dupa amiaza zilei de 13 februarie 2019, orele 16.50, intr-o statie de autobuz, l-ar fi agresat pe un cunoscut cu care anterior ar fi avut un conflict. La data de 13 februarie…

- Accident mortal pe DN 14, in localitatea Hodos din judetul Sibiu. Traficul este oprit complet. Echipajele de intervenție acționeaza pe DN 14-Sighișoara –Mediaș, din cauza unui accident petrecut in urma cu puțin timp, in afara localitații Dumbraveni-Sibiu, la km 65. Doua persoane sunt decedate ( o minora,…

- ​In cadrul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, vom avea o imagine asupra unei actiuni desfasurate in exteriorul Ungariei, a declarat analistul Institutului Medianezo din Budapesta referitor la protestul antiguvernamental care va fi organizat de partidele de opozitie, la Bruxelles,…

- Consultantul politic Cozmin Gușa a vorbit, in direct la Realitatea TV, despre Revoluția din 1989, dar și despre recenta știre privind inculparea fostului președinte al Romaniei, Ion Iliescu, in dosarul Revoluției."Inculparea lui Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, a altora care au murit și…

- Circulatia este intrerupta, duminica, intre municipiile Medias si Sighisoara, in urma unui accident rutier produs pe DN 14. Potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din cadrul IGPR, evenimentul...