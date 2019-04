Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța investiții in Turism. Ministerul are bani pentru a finanța trei proiecte care vor viza modernizarea Definariului din Constanța, a unui parc balnear la Ocna Sibiului dar și un punct de salvamont din Paltiniș.

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif a discutat cu Nikolina Angelkova, ministrul Turismului din Republica Bulgaria, in cadrul unei intalniri bilaterale, despre dezvoltarea turistica si atragerea de turisti in destinatiile unice din Romania si Bulgaria, potrivit unui comunicat al ministerului. …

- Primaria orasului Techirghiol a organizat o licitatie pentru atribuirea unui contract de achizitii de servicii de promovare a investitiei "Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear si a activitatilor in statiunea balneara Techirghiol, judetul Constanta". Data la care s a facut atribuirea este…

- In 2018 au fost emise vouchere de de vacanta de 250 milioane de euro! Valoarea voucherelor de vacanta emise anul trecut a ajuns la 250 de milioane de euro, un nivel de aproape noua ori mai mare fata de 2017, potrivit informatiilor primite de Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) de la Ministerul…

- Ministerul Turismului a lansat un clip de promovare a Romaniei, ca destinație pentru pasionații de turism cultural. Clipul promoveaza, prin intermediul calatoriei unui cuplu, orasele Alba Iulia, Sibiu, Targu Jiu, Constanta, Iasi, Timisoara si Bucuresti. Potrivit unei declaratii a ministrului Turismului,…

- O noua partie de schi inaugurata in Romania! Partia de schi din Masivul Rarau, investitie realizata cu finantare guvernamentala, a fost inaugurata sambata in prezenta ministrului Turismului, Bogdan Trif. Trif a spus ca aceasta investie, in valoare de circa 15 milioane de euro, a primit 90% din bani…

- Partia din Masivul Rarau a fost construita in zece ani si a costat circa 15 milioane de euro, insa telegondola ei s-a defectat chiar in ziua inaugurarii. In Pasul Valcan, Ministerul Turismului a cheltuit opt milioane de euro pentru o telegondola, insa in lipsa partiilor de schi adecvate, o sosea a fost…