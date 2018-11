Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii de la uriașul grup financiar Credit Suisse dau un semnal in piața și arata ca Romania a ajuns cea mai bogata țara din aceasta zona a Europei. Citește și: NEBUNIE la Romania TV, in direct: Ecaterina Andronescu a plecat din emisiune, dupa un circ ca la UȘA CORTULUI (video) Specialiștii,…

- Un grup de etnici romani din Bulgaria insoțit de secretarul de stat MRP Veaceslav Șaramet au fost oaspeții Consiliului Județean Dambovița. Intalnirea a avut loc in sala Consiliului Județean Dambovița, unde secretarul de stat MRP, Veaceslav Șaramet impreuna cu conducerea CJ Dambovița le-au adresat…

- EXERCIȚIU SEISM 2018: Mai multe țari au venit in sprijin La apelul international de ajutorare în astfel de situatii au raspuns mai multe tari, între care si Israelul. Echipa sa, formata din aproximativ 100 de membri, a ajuns în cursul noptii în România,…

- Secretarul de stat Dan Neculaescu a avut, luni, consultari bilaterale cu secretarul de stat pentru relatii bilaterale si multilaterale in Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tatiana Molcean, in cadrul discutiilor, derulate la sediul MAE, fiind abordate teme…

- Doi barbați cu varsta de 25 și 35 de ani, originari din raionul Nisporeni și Hincești, au fost reținuți, in aceasta dimineața, de ofițerii Direcției Combaterea Crimelor Grave a Inspectoratului Național de Investigații al IGP din Republica Moldova de comun cu cei ai Direcției Investigații Criminale a…

- In cadrul unui eveniment organizat de filiala clujeana a Academiei Romane, academicieni de pe ambele maluri ale Prutului au incercat sa identifice oportunitați de colaborare in domeniul cercetarii științifice. Intalnirea vine ca urmare directa a semnarii in anul 2014 a unui memorandum de cooperare…

- Conducerea Consiliului Judetean Dambovita a participat, la sediul institutiei, la cea de-a doua etapa a campaniei nationale „Informare acasa! Siguranta in lume”, eveniment organizat de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, cu scopul de a promova, in randul grupurilor de interes, drepturile pe care…

- Cererea insuficienta este principala cauza care limiteaza activitatea companiilor din Romania, urmata de lipsa fortei de munca si de problemele financiare, reiese din seria de patru „Studii de conjunctura economica” realizate de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Mediafax. In servicii,…