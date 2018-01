Stiri pe aceeasi tema

- Strategia Naționala pentru Romanii de Pretutindeni pentru perioada 2017 – 2020Dupa 1990, relatiile Romaniei cu romanii din afara granitelor au cunoscut o evolutie semnificativa, eforturile identitare ale acestora beneficiind de sustinerea si sprijinul constant al autoritatilor…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) marcheaza celebrarea a 168 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu prin lansarea proiectului Masterclass de literatura si poezie in scolile romanesti din afara granitelor tarii, care va fi derulat pe parcursului intregului an 2018."In cadrul…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) marcheaza celebrarea a 168 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu prin lansarea proiectului Masterclass de literatura si poezie in scolile romanesti din afara granitelor tarii, care va fi derulat pe parcursului intregului an 2018. "In cadrul…

- Primarul din Spania care sugera ca romanii ar trebui impuscati va primi vizita unei delegatii de la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni. Declaratia nesabuita a provocat si in tara lui un val de indignare si cereri de demisie. In fata tuturor, edilul spune acum ca era ironic. Antonio Nogales -…

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) se va deplasa, de urgenta, la Sevilla, pentru a analiza cazul comunitatii romanesti din localitatea spaniola Pedrera, afectata, recent, de proteste, in urma unui accident, informeaza un comunicat al MRP transmis redacției STIRIPESURSE.RO."In…

- Liviu Pop: Trebuie sa gasim o varianta de bacalaureat a romanilor de pretutindeni Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Bistrita, dupa intoarcerea dintr-o vizita oficiala in Ucraina, ca se incearca limitarea accesului la invatamantul universitar in limba romana si ca…

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) se va deplasa, de urgenta, la Sevilla, pentru a analiza cazul comunitatii romanesti din localitatea spaniola Pedrera, afectata, recent, de proteste, in urma unui accident, informeaza un comunicat al MRP transmis joi AGERPRES. …

- Initiativele derulate de Guvern pentru a sprijini predarea in limba romana in scolile romanesti din afara granitelor au fost pe agenda discutiilor purtate, miercuri, de ministrul pentru romanii de pretutindeni, Andreea Pastirnac, cu o delegatie a etnicilor romani din Ucraina, aflata in vizita la…

- ”Fara educație, ce este omul? Un splendid sclav, un salbatic al rațiunii” – (Joseph Addison). Educația a fost și va ramane pretudindeni un domeniu de interes, deoarece un copil fara educație este un copil fara viitor. Foarte mulți copii raman fara educație sau nu beneficiaza de educația ”ca la carte”…

- Guvernul Romaniei, prin Ministerul de Finanțe a gasit soluții in cadrul ședintei Comisiei de Buget - Finanțe din #Parlament pentru ca bugetul #MPRP sa fie marit, cu mai mult fața de marirea deja anunțata. Este pentru prima data cand bugetul #MPRP este atat de mare.Suma in plus…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, sambata, 9 decembrie 2017, in cadrul celei de a treia si ultime etape a programului Descopera si cunoaste Romania, derulat de catre Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, un grup de 100 de tineri basarabeni, coordonati…

- Pentru o promovare cat mai buna a identitații romanești, precum și din dorința de a fi cat mai aproape de comunitațile romanești din afara granițelor, Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni va premia performanțele scolastice și sportive ale elevilor și studenților romani din țara…

- Raionul Causeni din R. Moldova - cooperare cu județul Dambovița Adrian Tutuianu. Foto: captura youtube. De Ziua Nationala a României, la Târgoviste, reprezentanti ai raionului Causeni din Republica Moldova au încheiat o întelegere de cooperare cu judetul Dâmbovita.…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a contactat de urgenta misiunea permanenta a Romaniei de la Berlin si Consulatul General de la Bonn pentru informatii legate de incendiul din Bergkamen (Germania) si a creat o celula interministeriala de criza, al carei obiectiv este oferirea de asistenta…

- Germania: Incendiu intr-o cladire in care locuiau romani Foto: MAE. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a contactat de urgența misiunea permanenta a României de la Berlin și Consulatul General de la Bonn pentru informații legate de incendiul din Bergkamen (Germania) și…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a contactat de urgența misiunea permanenta a Romaniei de la Berlin și Consulatul General de la Bonn pentru informații legate de incendiul din Bergkamen (Germania) și a creat o celula interministeriala de criza, al carei obiectiv este oferirea de asistența…

- Astazi, 1 decembrie, ministrul pentru romanii de pretutindeni a avut o convorbire cu ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, Cord Meier-Klodt, in care a solicitat de urgenta ambasadorului detalii privind persoanele ranite și asistenta care li se acorda cetatenilor romani fara locuinta.…

- Așa se cade sa ne spunem unul altuia, de ziua tuturor. 1 Decembrie, de la Revoluție incoace, este sarbatoarea naționala a Romaniei. In urma cu 99 de ani, strabunii noștri au infaptuit Unirea cea mare a provinciilor romanești, indeplinind astfel un ideal de veacuri al locuitorilor acestor meleaguri.…

- Ministerul Romanilor de Pretutindeni a demarat campania „1 Decembrie in scolile romanesti din afara granitelor tarii” pentru sarbatori Centenarul Marii Uniri. Astfel, elevii si profesorii romani din diaspora, care studiaza sau predau limba romana, sunt invitati sa trimita materiale foto sau video cu…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a anuntat miercuri lansarea unei campanii intitulate "1 Decembrie in scolile romanesti din afara granitelor tarii". Potrivit unui comunicat al MRP, transmis Agerpres, evenimentul face parte din proiectele initiate de minister pentru a marca anul 2018 - An…

- Romanca sechestrata timp de zece ani, in Italia, se afla intr-un program de protecție al martorilor, iar agresorul se afla in spatele gratiilor, fiind arestat preventiv. Secretarul de Stat in Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), Veaceslav Șaramet, a fost cel care a facut aceste declarații.…

- Secretarul de Stat in Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), Veaceslav Saramet, a declarat sambata ca romanca sechestrata in Italia se afla in prezent intr-un program de protectie a martorilor si ca agresorul a fost sechestrat. „S-a trecut chiar ieri de la arestul preventiv la arestul efectiv…

- Secretarul de Stat in Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), Veaceslav Saramet, a declarat sambata ca romanca sechestrata in Italia se afla in prezent intr-un program de protectie a martorilor si ca agresorul a fost sechestrat.

- Secretarul de stat in Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) Veaceslav Saramet, care conduce o delegatie comuna a MRP - MAI in regiunea Lamezia Terme, a declarat sambata, pentru Agerpres, ca in cazul agresorului romancei sechestrate in Italia s-a trecut de la restul preventiv la arestul efectiv…

- Secretarul de stat in Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) Veaceslav Șaramet a declarat astazi, pentru Agerpres, ca in cazul agresorului romancei sechestrate in Italia s-a trecut de la arestul preventiv la arestul efectiv și ca femeia se afla in ...

- Secretarul de stat în Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) Veaceslav Șaramet, care conduce o delegație comuna a MRP - MAI în regiunea Lamezia Terme, a declarat sâmbata, pentru Agerpres, ca în cazul

- Secretarul de stat in Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) Veaceslav Șaramet, care conduce o delegație comuna a MRP - MAI in regiunea Lamezia Terme, a declarat sambata, pentru AGERPRES, ca in cazul agresorului romancei sechestrate in Italia s-a trecut de la restul preventiv la arestul…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, a vorbit, joi, cu ambasadorul Italiei, Marco Giungi, despre cazul romancei sechestrate timp de 10 ani in peninsula, anunța un comunicat al ministerului, transmis AGERPRES. "În vederea acordarii de sprijin imediat victimei…

- O serie de masuri de sprijinire directa a etnicilor romani inscriși in sistemul de invațamant ucrainean cu predare in limba romana au fost stabilite astazi de Guvernul roman, la propunerea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni.

- Administrația Bazinala de Apa Banat (ABA Banat) se va afla in conducerea delegației care va participa la Varșet, Serbia, la cea de-a cincea runda de negociere a textului noului Acord intre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Serbia, privind cooperarea in domeniul gospodaririi durabile…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni a inceput astazi inscrierile pentru a treia și ultima etapa de anul acesta a proiectului-pilot „Descopera și Cunoaște Romania”, care se va desfașura in perioada 8-10 decembrie 2017. Primele doua etape ale proiectului s-au desfașurat in perioadele 13-15 octombrie,…

- Ministerul pentru Românii de Pretutindeni da startul înscrierilor pentru a treia și ultima etapa de anul acesta a proiectului pilot „Descopera și Cunoaște România", care se va desfașura în perioada 8-10 decembrie 2017. Primele doua etape ale proiectului…

- In perspectiva celebrarii Centenarului Marii Uniri de la 1918, Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni desfasoara Campania Naționala„Centenar prin infrațiri”, o campanie de infrațire a județelor din Romania si sectoarelor Municipiului București cu unitați administrativ-teritoriale similare din…

- O suta de tineri din Republica Moldova participa de vineri, 10 noiembrie, la cea de-a doua etapa a programului "Descopera si cunoaste România", eveniment organizat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, scrie radiochisinau.md Obiectivul principal al proiectului…

- "Descopera și cunoaște Romania" este un program pe care Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni dorește sa il continue pe tot parcursul anului 2018, dedicat Centenarului, a declarat, vineri, ministrul Andreea Pastirnac, la Palatul Parlamentului, unde a avut loc deschiderea celei de-a…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Andreea Pastirnac, s-a intalnit, la Bruxelles, cu membrii comunitatii romanesti din regiune, reprezentanti ai mediului asociativ, precum si ai mass-media de limba romana. Potrivit unui comunicat transmis, joi, Agerpres, agenda discutiilor care au avut loc…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Andreea Pastirnac, s-a intalnit, la Bruxelles, cu membrii comunitații romanești din regiune, reprezentanți ai mediului asociativ, precum și ai mass-media de limba romana. Potrivit unui comunicat transmis, joi, AGERPRES, agenda discuțiilor care…

- Numarul real al romanilor stabiliti in strainatate depaseste 12 milioane, a informat, marti, presedintele Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, deputatul PMP Constantin Codreanu.

- Numarul real al romanilor stabiliti in strainatate depaseste 12 milioane, a informat, marti, presedintele Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, deputatul PMP Constantin Codreanu. Cea mai mare comunitate de romani din afara granitelor tarii este cea autohtona din Republica…

- Numarul real al romanilor stabiliți in strainatate depașește 12 milioane, a informat, marți, președintele Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii, deputatul PMP Constantin Codreanu. Cea mai mare comunitate de români din afara granițelor țarii este…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) si-a propus sa creasaca productia de carne de proc din rasele romanesti Bazna si Mangalita, prin sprijinirea fermelor de subzistenta care detine intre 5 si 20 de porci din aceste rase autohtone. In acest sens, reprezentantii MADR vor realiza…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, s-a intalnit cu reprezentanti ai comunitatii romanesti din Bulgaria, in timpul unei vizite de lucru in tara vecina, care s-a desfasurat de vineri pana luni, informeaza un comunicat al ministerului transmis Agerpres. Cu aceasta ocazie, ministrul…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, s-a intalnit cu reprezentanți ai comunitații romanești din Bulgaria, in timpul unei vizite de lucru in țara vecina, care s-a desfașurat de vineri pana luni, informeaza un comunicat al ministerului transmis AGERPRES. Cu aceasta…

- Cristi Borcea plange dupa gratii si pupa crucile daruite de Gigi Becali. Este chiar marturia nasului sau, care spune ca fostul actionar de la Dinamo si-a spalat pacatele in inchisoare si ar trebui eliberat. Mai ales ca este si bolnav.Gigi Becali s-a lansat intr-un atac dur la adresa celor…

- Duminica, sute de mii de susținatori ai unitații Spaniei au ieșit pe strazile din Barcelona intr-una dintre cele mai mari demonstrații ale așa-numitei 'majoritați tacute', dupa ce alți zeci de mii si-au manifestat bucuria fata de anuntul nasterii așa-zisei ”Republici” Catalone.

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) urmareste cu maxima atentie si interes situatia romanilor aflati Catalonia, in contextul generat de recentele evenimente din aceasta regiune spaniola, potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES.MRP recomanda cetatenilor romani…

- "La birou, pentru a-mi asuma responsabilitațile incredințate de poporul Cataloniei", a scris pe Twitter Josep Rull, responsabil cu infrastructura, lucrarile publice și transporturile, in guvernul destituit al liderului separatist Carles Puigdemont.In fotografia care insoțește textul Josep…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) urmarește cu maxima atenție și interes situația romanilor aflați Catalonia, in contextul generat de recentele evenimente din aceasta regiune spaniola, potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES. MRP recomanda cetațenilor…