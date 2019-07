MRP: Numărul total al românilor de pretutindeni este de aproximativ 9.700.000 Numarul total al romanilor de pretutindeni este de aproximativ 9.700.000, conform datelor comunicate de catre 70 de misiuni diplomatice ale Romaniei si centralizate de ministerul de resort. Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a prezentat miercuri bilantul MRP pentru prima jumatate a anului 2019, precum si primele rezultate ale unor chestionare adresate persoanelor si ONG-urilor romanesti din diaspora si din comunitatile istorice. La aceste chestionare au raspuns 322 de persoane si ONG-uri. Participantii la consultare au afirmat ca ar dori mai multa unitate in cadrul comunitatilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

