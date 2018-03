Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalisti de limba romana din Republica Moldova, Ucraina, Serbia si Albania viziteaza Romania in perioada 26-30 martie, la invitatia Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), in cadrul programului „Itinerar Centenar pentru jurnalisti romani din afara granitelor” derulat de minister. Deputatul…

- Ziua in care aniversam 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania a fost marcata la Parlament de o sedinta solemna, care a adus impreuna mai multi inalti demnitari romani si din Republica Moldova. De la tribuna Parlamentului s-au sustinut mai multe discursuri, care s-au adaugat mesajului transmis…

- Fostul premier Victor Ponta, deputat neafiliat, a facut marti un apel ca proiectele importante incepute in Republica Moldova, in timpul mandatului sau, sa fie continuate si a subliniat ca, in cazul in care Romania va oferi doar vorbe acestei tari, este posibil ca la alegerile parlamentare cetatenii…

- Președintele Klaus Iohannis a reprezentat marea absența de la ședința solemna a Parlamentului pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Țara Mama.Surse politice convergente ne-au precizat ca la mijloc este o strategie a conducerii Parlamentului. Președintelui Klaus Iohannis i s-a transmis invitația…

- Consiliul Judetean Dambovita a fost gazda unei delegatii de 50 de tineri din Ucraina condusa de Slavic Saramet, secretar de stat in cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. Vizita delegatiei din Ucraina se inscrie in cadrul proiectului „Descopera si Cunoaste Romania” editia 2018. In prima…

- ORA DE VARA. CFR Calatori subliniaza ca trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia urmand a se efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor. "Trenurile de calatori vor circula dupa ora actuala (de iarna) pana in noaptea de 24/25 martie a.c. la ora 03.00,…

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, Robert Cazanciuc, a discutat, joi, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si presedintele Comisiei speciale Florin Iordache despre modificarea legilor Justitiei in acord cu decizia Curtii Constitutionale. "Mai multe legi am discutat, aflate in…

- Parlamentul se va reuni in sedinta solemna pe data de 27 martie cu prilejul implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Decizia a fost luata, marți de Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului. Potrivit documentului, in cadrul sedintei solemne va fi dezbatuta si adoptata…

- Parlamentul se va reuni in sedinta solemna pe data de 27 martie cu prilejul implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, au decis marti Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului. "Am aprobat memorandumul referitor la desfasurarea sedintei solemne a celor doua Camere…

- Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului privind clarificarea aspectelor ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie se reuneste marti pentru a audia mai multe persoane, printre care Horia Georgescu si Ingrid Mocanu. Potrivit unui anunt…

- La 3 martie 2018, secretarul de stat la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, Veaceslav Șaramet, și Marian Popescu, Consul General al Romaniei la Bilbao, au participat la o intalnire cu comunitatea romaneasca din regiunea spaniola Cantabria.

- Un numar de 476 artisti din Australia, Spania, Serbia, Republica Moldova, Austria, SUA si Romania, cu peste 800 de lucrari de pictura, s-au inscris la Salonul de Pictura „Arte Mici”, un eveniment clandestin de forma, pata si culoare, dupa cum ...

- Romania pune accent pe mentinerea neafectata a dreptului la educatie si informare in limba romana pe teritoriul ucrainean, a subliniat ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, cu ocazia unei vizite pe care a efectuat-o in tara vecina vineri si sambata. "Ministerul pentru…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Elena Intotero, a efectuat in perioada 2 3 martie 2018 prima vizita de lucru de la preluarea mandatului in Ucraina."Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni acorda o importanta sporita comunitatilor istorice, sustinerii si respectarii drepturilor etnicilor…

- Moldova nu revendica noi teritorii, Moldova revendica dreptul de a conta. Declaratia a fost facuta de președintele Parlamentului, Andrian Candu, la deschiderea Conferinței interparlamentare de nivel inalt cu genericul "Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, va efectua vineri si sambata o vizita de lucru in Ucraina, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, comunitatea de romani din Ucraina este una dintre prioritatile de pe agenda Ministerului pentru Romanii…

- "Luni așteptam ca aceasta lege sa intre in plenul Senatului. Așteptam sa fie votata, ulterior merge pe circuitul Camerei Deputaților. Eu sper ca intr-o luna și jumatate legea sa ajunga la promulgare. Nu va fi un parcurs ușor. Cred ca darea in plata va fi o joaca de copii, pe langa ce va fi acum,…

- Așadar, pe data de 27 februarie 2018, intre orele 10.00 – 12.00, la Aula Academiei din Calea Victoriei, Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MpRP) va lansa calendarul de activitați pentru 2018. Acțiunea are loc in cadrul unui eveniment intitulat „Romanii de Pretutindeni. Realitați și aspirații",…

- El a anunțat ca la finalul saptamanii viitoare va fi la Chișinau pentru evenimentul organizat impreuna cu Atlantic Council-Georgia, Republica Moldova și Ucraina: 'Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente'. [citeste si] "Ieri a fost o zi plina. Dimineața am discutat in…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- "Ati vazut probabil acest val de declaratii de unire cu Romania din partea comunelor din Republica Moldova. Astazi avem o noua declaratie, am ajuns la 39", a afirmat Codreanu, la dezbaterea intitulata "Basarabia si Timocul".Primarii, prezenti la dezbatere, au explicat cum au ajuns la declaratia…

- Primarii a cinci localitati din Republica Moldova, care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania, au asistat, marti, la sedinta plenului reunit al Parlamentului. "Salut prezenta in balconul Camerei Deputatilor a unui grup de primari din Republica Moldova care fac parte dintre…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, este intr-un razboi permanent cu cei de la PNL, in plenul Parlamentului. In ședința comuna de astazi se discuta inființarea Comisiei parlamentare de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activitații Directorului Serviciului…

- Cea de-a XIII-a ediție a Targului Mierii iși deschide porțile vineri, 16 februarie. Evenimentul are loc la Casa Tineretului, iar pregatirile sunt pe ultima suta de metri. Ediția din acest an va avea un caracter internațional pentru ca, pe langa apicultori din intreaga țara, la Campina vor veni apicultori…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul "prin falsurile" pe care le introduce in opinia publica. "Astfel de rapoarte nu…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009.In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15,00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere,…

- Birourile Permaente Reunite ale Senatului și Camerei Deputaților s-au reunit, vineri, pentru a convoca o ședința a plenului reunit al Parlamentului, care va avea loc, luni, de la ora 15.00.Principalul motiv pentru care a fost convocata aceasta ședința este prezentarea in plen a raportului…

- incepand de joi, Pastarnaca fost eliberata din functia detinuta la Ministerul de Externe, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial. O alta decizie este aceea potrivit careia, tot de joi, ea va deveni "consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului". Andreea…

- Urmare a unei interpelari a deputatului PMP Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitațile de români din afara granițelor țarii, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) aduce la cunoștința deputatului aspecte importante ce țin de cooperarea interguvernamentala…

- Județul Bacau va incheia ințelegeri de cooperare și infrațire cu Raioanele Strașeni, Florești și Ialoveni din Republica Moldova și Raioanele Belgorod-Dnestrovkii și Ovidiopol din Regiunea Odessa, Ucraina. In acest fel, Consiliul Județean (CJ) participa la campania „Centenar prin infrațiri”, inițiata…

- PMP vrea consultarea cetatenilor pentru reducerea numarului de parlamentari Sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor. Foto: Agerpres. Partidul Miscarea Populara va initia o campanie nationala de consultare a cetatenilor cu privire la reducerea…

- Deputatul PMP Constantin Codreanu, presedinte al Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, solicita Guvernului, prin Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, modificarea legislatiei in vigoare si acordarea de burse identitare pentru toti elevii romani din Ucraina si debirocratizarea…

- Banca Mondiala (BM) și-a reconfirmat susținerea in promovarea proiectelor energetice in Republica Moldova. Acest fapt a fost menționat in cadrul intrevederii dintre președintele Parlamentului, Andrian Candu, cu Mariam Sherman, director de strategie și operațiuni pentru Europa și Asia Centrala (ECA)…

- Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Baișanu, considera ca noul ministru al romanilor de pretutindeni, Natalia Elena Intotero, trebuie sa organizeze acțiuni ferme pentru susținerea romanilor care traiesc in Ucraina. Alexandru Baișanu a participat la audierea ministrului Natalia Elena Intotero din Comisia…

- Organizația Națiunilor Unite a precizat care sunt țarile care vor pierde cei mai multi locuitori pana in anul 2050. Populația Romaniei se va reduce drastic cu 5 milioane de locuitori. Pana in anul 2050, țara va avea 14,3 milioane de locuitori, comparativ cu 19,6 milioane in 2017, scrie publicatia rusa…

- Guvernul Romaniei si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni fac un pas important in ceea ce privește educația elevilor de etnie romana din Ucraina.MRP va acorda intr-o prima etapa, 1.000 de burse, in valoare de 200 de lei lunar. Bursele sunt acordate pentru elevii…

- Luni, sesiune extraordinara parlamentara pentru investitura noului guvern Plenul comun al Parlamentului se va întruni, luni, de la ora 15:00, în sesiune extraordinara, pentru votul de învestitura a noului guvern. Sedinta va avea loc dupa ce, în cursul diminetii, începând…

- Propunerea pe care social-democratii o vad potrivita spre a prelua de la Andreea Pastarnac prerogativele de ministru pentru Romanii de Pretutindeni se numeste Natalia Elena Intotero si are 42 de ani. Nascuta la Brad, in Hunedoara, Natalia Intotero este absolventa Facultatii de Limba si Literatura Romana-…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri, ca va prezenta în urmatoarele zile "o minciuna" transmisa oficial Comisiei Europene. Întrebat înainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD cum vede avertismentele din ultima perioada ale Comisiei…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitați din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in ședința de Guvern de astazi, in scopul promovarii și protejarii dreptului cetațenilor ucraineni de etnie romana…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni transmite ca Ghidul de finantare 2018 simplifica procesul de acordare a finantarilor nerambursabile si amplifica gradul de accesibilitate la resursele financiare oferite de Guvernul Romaniei in beneficiul comunitatilor romanesti din afara granitelor.…

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, a dispus joi seara dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, urmând ca Guvernul în functie sa stabileasca data viitoarelor alegeri legislative, care probabil vor fi organizate în martie 2018,