Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul „Mr Bean" a decis sa stea acasa cu fata lui cea mica, Isla, nascuta in decembrie 2017, și sa-i permita prietenei lui, Louise Ford, 35 de ani, sa-și duca la bun sfarșit proiectele actoricești in care este implicata, scrie libertatea.ro. Citeste si Mr. Bean, tata pentru a treia oara…

- ALC Bulgaria EOOD, divizia bulgara a producatorului canadian de tapiserie auto ALC, a depus cerere de intrare in faliment si se va retrage de pe piata bulgara. Motivul din spatele deciziei are legatura cu deficitul de forta de munca de pe... continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Este considerat unul dintre cei mai buni actori din istorie, a aparut in unele dintre cele mai apreciate filme din toate timpurile, insa acum se mai știu foarte puține lucruri despre legenda Hollywood-ului Jack Nicholson.

- Florentin Matei (25 de ani) e singurul transfer realizat de FCSB in aceasta iarna. Mijlocașul a ales sa poarte tricoul cu numarul 70 și a oferit o reacție amuzanta pentru decizia sa: "Mi-a placut numarul 70 pentru ca seamana cu 10". "Sunt foarte fericit ca m-am intors acasa dupa 8 ani. Știu ce inseamna…

- Compania aeriana, TAP Air Portugal, informeaza ca, incepand cu data de 27 ianuarie 2019, nu va mai opera ruta directa Lisabona – Bucuresti, din cauza profitabilitatii reduse, informeaza un comunicat al companiei.

- Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) și Darren Cahill nu vor mai colabora din sezonul urmator. Anunțul a fost facut de australian prin intermediul unui mesaj postat pe Instagram. Motivul invocat de Cahill este unul pur familial, dorind sa fie mai aproape de cei dragi. Darren a mai precizat ca va reveni…

- In ciuda sanctiunilor internationale impotriva Phenianului, Coreea de Sud investește in infrastructura din Coreea de Nor. Astfel, in cadrul unor proiecte transfrontaliere, Seulul va aloca 230 de milioane de euro pentru constructia de noi drumuri si cai ferate in Coreea de Nord, a anuntat joi, 8 noiembrie,…

- Angajatii de la metrou se pregatesc, in continuare, de greva, de vreme ce inca nu s-au inteles cu conducerea Metrorex in privinta semnarii contractului colectiv de munca. In cazul in care si negocierile programate pentru zilele urmatoare esueaza, trenurile subterane din Bucuresti risca sa nu circule…