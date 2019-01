Stiri pe aceeasi tema

- Mulți oameni au pașit in 2019 cu speranța unui nou inceput și a unui an mai bun. Pentru Gabriela Cristea și Tavi Clonda, insa, exista un mare motiv de bucurie. Cei doi vor deveni parinți pentru a doua oara.

- Fericire mare in familia celebrului manelist Adrian Minune! Fiica lui cea mare, Carmen Minune, este insarcinata! Luni seara, Carmen a aflat ca va aduce pe lume un bebeluș, iar iubitul ei, Bogdan Caplescu, este in culmea fericirii. Potrivit surselor Spynews, ar fi o sarcina la inceput, iar confirmarea…

- Simona Halep (27 de ani), locul 1 WTA, s-a intors cu forte proaspete la antrenamente. DupE ce a petrecut o vacantE de vis in Alpii austrieci, alEturi de Darren Cahill, fostul ei mentor, xi de staff-ul pe care il are, cea mai valoroasE jucEtoare de tenis din lume xi-a reluat pregEtirile la Izvorani.

- Betty Stoian xi CEtElin VixEnescu trEiesc cea mai frumoasE perioadE din via:a lor de cand au devenit pErin:i. Proaspe:ii insurE:ei sunt topi:i dupE bEie:elulor lor "i trEiesc via:a cu al:i ochi.

- Feli este pe ultima sutE de metri cu sarcina "i numErE zilele panE cand i"i va putea cunoa"te feti:a. CantErea:a este in toiul pregEtirilor pentru marele eveniment, insE de aceastE datE, iubitul sEu a fost in prim plan.

- PanE sE-xi piardE copilul, Alina era o tanErE mEmicE, in divort cu cel alEturi de care credea cE o sE-xi petreacE restul zilelor. Ea a dat alerta politiei, ingrozitE. Marius Frantescu nu este singurul care avea o slujbE in Politie. La fel xi Alina, in varstE de 29 de ani. Mama distrusE de durere plEnuia…

- A trebuit sE aleagE intre moarte xi... o viatE in care sE-xi vandE trupul. E acuzatia unei femei de 35 de ani care povestexte cE a trEit in iadul... bEtEilor. PanE la varsta ei, tanEra nu a aflat incE ce inseamnE fericirea. ~tie, insE, cum e sE fii legatE xi bEtutE cu lanturile. A aflat cum e sE fii…

- Dupa cateva luni de la desparțirea de Bianca Dragușanu, fostul iubit a fost surprins in ipostaze tandre alaturi de o domnișoara superba intr-un club celebru din Sibiu. Felul in care cei doi s-au lasat pozați lasa impresia ca prezentatorul TV este pregatit sa-și refaca viața sentimentala. Atingerile…