- Tab-urile separate in care este deschis Facebook, fie ca este vorba de site-ul propriu-zis sau de alte instrumente care au legatura cu Facebook, precum postarea unui articol prin intermediul butoanelor de share, sunt colorate cu albastru si nu le este permis sa primeasca informatii din celelalte tab-uri.…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a lansat un avertisment in direct pentru vedeta Romania TV, Victor Ciutacu. Ghita a lansat un nou atac virulent la adresa Laurei Codruta Kovesi si a facut o profetie incredibila."Kovesi terorizeaza cetatenii, se crede deasupra legii. Ne putem astepta…

- Facebook a pierdut 75 de miliarde de dolari din valoarea de piața in aceasta saptamana, din cauza scandalului Cambridge Analytica. Facebook are de suferit in urma scandalului legat de accesarea ilegale a datelor persoanele ale utilizatorilor rețelei sociale. Actiunile Facebook au incheiat tranzactiile…

- Autoritatea britanica de reglementare insarcinata cu protecția datelor a fectuat vineri seara percheziții la sediul Cambridge Analytica din Londa. Compania este acuzata ca a obținut ilegal datele a milioane de utilizatori ai Facebook, fara ca aceștia sa iși dea acordul, transmite AFP. Vezi galeria foto…

- Compania aerospațiala SpaceX, deținuta de catre antreprenorul Elon Musk, și-a șters pagina de Facebook in cadrul campaniei #DeleteFacebook, demarata ca urmare a scandalului Cambridge Analytica, in care datele a 50 de milioane de utilizatori au fost accesate de catre firma de consultanța politica și…

- Banca germana Commerzbank a anunțat ca iși suspenda publicitatea pe Facebook din cauza scandalului Cambridge Analytica , cand firma de consultanța politica a accesat datele personale a 50 de milioane de oameni, scrie Reuters . Decizia vine dupa ce Mozilla, producatorul browserului Firefox, a luat aceeași…

- Dupa prabușirea acțiunilor pe bursa, care a generat o scadere a valorii companiei cu peste 50 de miliarde de dolari, Facebook se confrunta cu o noua problema, in urma scandalului manipularii datelor de catre Cambridge Analytica. Commerzbank, a doua cea mai mare bancă din Germania, şi-a suspendat…

- Cinci familii care aveau imobilele racordate ilegal la reteaua de energie electrica au fost depistate pe raza unei localitati dambovitene. Efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita impreuna cu reprezentanti ai companiei de furnizare a energiei electrice, au desfasurat o actiune…

- Functionarii publici reusesc uneori sa imbine cu succes munca sobra de birou cu cea artistica. De exemplu, președintele raionului Criuleni, Veaceslav Burlac, transforma in versuri tot ceea ce vede și simte.

- Commerzbank, a doua cea mai mare banca din Germania, si-a suspendat reclamele de pe Facebook pe o perioada nedeterminata in urma scurgerii masive de date, conform informatiilor furnizate de seful departamentului de strategie a brandului pentru cotidianul Handelsblatt. "Vom face o pauza in…

- „Vom face o pauza in privinta campaniilor noastre de pe Facebook. Siguranta brandurilor si a datelor este foarte importanta pentru noi", a spus Uwe Hellmann, adaugand ca banca va astepta clarificari inainte de a lua alte decizii. Decizia celor de la Commerzbank vine dupa ce acelasi pas l-a facut si…

- Ambasadorul rus in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, a declarat joi ca nu a avut contact cu firma Cambridge Analytica, acuzata ca ar fi utilizat ilegal datele a peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare online Facebook, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Lansat în 1993, cuprinzând patru generații din acel moment, Kia Sportage a atinsacest prag în anul celei de a 25-a aniversari. Ultimul model lansat în 2016 este celmai cunoscut, cu o medie globala a vânzarilor de 38,000 unitați pe luna în 2017. „Suntem…

- Reteaua informatica a Comisiei Electorale Centrale din Rusia a fost vizata duminica de un atac cibernetic provenind din 15 tari, a declarat presedinta comisiei, Ella Pamfilova, citata de agentia de presa oficiala rus TASS, potrivit RTL.

- Politia Rutiera a Capitalei solicita conducatorilor auto sa circule cu prudenta in zona intersectiei dintre bd. Iuliu Maniu si bd. Vasile Milea, pe banda 2 pe Vasile Milea, sensul catre Grozavesti, traficul fiind ingreunat din cauza unor lucrari la reteau de distributie a energiei termice.

- Cantareata americana Taylor Swift a fost acuzata ca a plagiat o reclama a companiei Kenzo pentru cel mai recent videoclip al ei, "Delicate", pe care l-a lansat duminicaюTaylor Swift a lansat pe 11 martie videoclipul piesei "Delicate", care face parte din cel de-al

- Studioul Bravely Default anunța ca Octopath Traveller va fi lansat in exclusivitate pe Switch in data de 13 iulie. Octopath Traveller este un JRPG cu un stil grafic foarte interesant. Este 3D, dar cu personaje din sprites 2D, in care lumea jocului imita geometria gasita in jocurile top down…

- In ianuarie, fata de luna corespunzatoare din anul precedent, cantitatea de lapte de vaca colectata de unitatile procesatoare a crescut cu 9.021 tone (+12,4%), pana la 81.840 tone. Productia a crescut la branzeturi cu 1.133 tone (+18,2%), lapte acidulat (iaurt, iaurt de baut, lapte batut si…

- Au trecut deja trei ani de cand Years & Years au lansat albumul de debut “Communion” și ne-au incantat cu piesele “King” și “Desire”, iar baieții sunt din nou pe val, acum dupa ce au lansat piesa “Sanctify”. Years & Years vor participa la multe festivaluri in aceasta vara și e momentul perfect pentru…

- Procurorii din Istanbul au emis mandate de arestare pe numele a 121 de persoane suspectate de legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul musuluman Fethullah Gulen, relateaza site-ul agentiei Anadolu, scrie mediafax.ro.

- Reteaua de telefonie mobila a Telekom Romania este picata de cateva ore, cea mai mare parte a utilizatorilor neputand sa efectueze sau sa primeasca telefoane. In plus, si reteaua de date mobile este afectata de problemele tehnice raportate.

- Biblioteca Municipala „B.P. Hasdeu” va lansa Programul de lectura Chisinaul citeste, editia a XV-a, informeaza Noi.md. Programul iși propune constituirea unei comunitați de cititori‚ prin promovarea valorilor literare și artistice autohtone și educarea culturii lecturii pentru chișinauieni. In acest…

- CFR a lansat licitatia deschisa pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar realizarii liniei de cale ferata dintre Gara de Nord si Aeroportul Henri Coanda, proiect care parea usor de realizat, din moment ce presupunea construirea a doar 2 km de cale ferata in plus, a unui pasaj pe sub DN1…

- Militantii Greenpeace care au intrat in octombrie intr-o centrala nucleara din Franta, dar si coordonatorul protestului inedit risca de la sase luni cu supendare pana la sase luni cu executare inchisoare, cel putin acestea sunt pedepsele cerute de catre procurori, relateaza AFP.

- Intr-una dintre cele mai geroase dimineți din aceasta iarna, Lidia Buble ne-a incalzit inimile! Artista a venit la „Neatza cu Razvan și Dani” și a lansat o melodie emoționanta, care nu are cum sa te sensibileze, mai ales ca mai sunt numai cateva zile pana in martie, „luna femeii prin excelența”!

- Trei persoane care sustrageau energie, prin folosirea unor instalații improvizate, au fost depistate la Drobeta Turnu Severin in cadrul unei acțiuni comune a jandarmilor impreuna cu specialiștii din cadrul societații Distribuție Energie Oltenia S.A. Este vorba de un barbat și ...

- Lansarea va avea loc vineri, 23 februarie, de la ora 12,00. in Sala Artelor (la mansarda) de la Centrul Cultural „Dunarea de Jos”, in prezenta autorilor cartii si a reprezentantilor Directiei Patrimoniu Imaterial, din cadrul Institutului National al Patrimoniului Bucuresti.

- De cand a reintrat puternic pe piata, la inceputul lui 2017, Nokia a lansat o gama larga de smatphone-uri, pentru toate buzunarele. Flaghsipul Nokia 8 a fost un telefon extrem de reusit, pe care l-am putea vedea in varianta reiterata chiar in cateva zile, cu ocazia MWC 2018 de la Barcelona.

- In urma auditului efectuat in 2016 asupra activitatii de colectare a ANAF, Curtea de Conturi a identificat venituri suplimentare de 700,48 milioane lei, prejudicii de 2,49 milioane lei si alte abateri financiar-contabile de 1,83 miliarde lei, doar in cazul unei sentinte penale descoperindu-se ca aceeasi…

- Linia 178 și alte doua trasee, afectate de o avarie la rețeaua la apa. Primaria Capitalei informeaza cetațenii ca, incepand de sambata, 16 februarie 2018, circulația rutiera a fost restricționata pe Str. Luterana, intre Str. Știrbei Voda și Str. General Berthelot, din cauza unei avarii la rețeaua de…

- Denisa Moga, pustoaica de doar 17 ani, care s-a lansat anul trecut in decembrie cu piesa “Singuri”, o melodie cu un mesaj emotionant extras din viata artistei, si-a lansat site-ul oficial. Originara din Sebes, judetul Alba, tanara artista promite mult, iar anul 2018 se anunta unul bun pentru ea. Dupa…

- In cadrul acțiunii, oamenii legii au controlat și o societate de pe raza localitații Cuied. In urma verificarilor efectuate la acea firma s-a constatat ca „in perioada 14 iunie 2017- 14 februarie 2018, administratorul unitații ar fi achiziționat și comercializat 861 metri cubi de material lemnos – lemn…

- O racheta ruseasca a decolat marti de pe cosmodromul de la Baikonur si a lansat pe orbita spre Statia Spatiala Internationala (ISS) o capsula de aprovizionare care contine o antena pentru un proiect de cercetare germano-rus pentru monitorizarea tiparelor de migratie ale faunei salbatice, relateaza…

- Rețeaua de micro-blogging Twitter a anunțat primul sau profit din istorie, de 91,1 milioane de dolari, in ultimul trimestru din 2017, fața de o pierdere de 167,1 milioane de dolari in același interval din 2016.

- Valul de gripa face ravagii in Romania. Pe usile spitalelor, EPIDEMIA e scrisa cu majuscule. In Iasi, doua institutii medicale au limitat accesul vizitatorilor, dupa ce doi bolnavi au murit. Unul dintre ei avea cancer, iar gripa i-a agravat boala. Nu este tarziu sa ne vaccinam, spun medicii.…

- Compania Facebook a anunțat ca extinde suportul pentru programarea în avans a postarilor și la rețeaua Instagram.Momentan, optiunea pentru alegerea datei si orei de postare functioneaza doar pentru poze, nu si clipuri video. În plus, este nevoie sa folosim unul dintre serviciile…

- Specialistii in securitate cibernetica de la Bitdefender au identificat o retea de zeci de mii de gadgeturi inteligente controlate de la distanta de catre atacatori si capabile sa contamineze rapid orice device vulnerabil si sa spioneze viata privata a victimelor.

- Dupa ce Apple a prezentat, anul trecut, o tehnologie de compresie foto care reduce la jumatate spatiul de stocare ocupat de imagini, fata de standardul JPEG, Google si Mozilla, dezvoltatorii browserelor Chrome, respectiv Firefox, testeaza ca nou standard, o tehnologie rivala despre care sustin ca este…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pune la dispozitia asiguratilor, incepand de luni, 22 ianuarie, un instrument online prin care se pot obtine informatii despre incadrarea in clasa bonus-malus (B/M) a autovehiculului asigurat prin RCA. Instrumentul poate fi utilizat accesand site-ul ASF,…

- Ninge slab la aceasta ora pe DealulHuta, Petris si Magoaja. Vizibilitatea este redusa sub 100 de metri in Pasul Prislop, avertizeaza meteorologii. Reteaua de druuri nationale este practicabila, dar este umeda. Se circula in conditii de iarna.

- Vremea a fost apropiata de normalul tehnic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. In cursul nopții a nins pe arii extinse. Cantitatea maxima de precipitații inregistrata a fost de 3 l/mp, la Targu Lapuș. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari izolate de pana la 68 km/h in zona montana…

- O retea de traficanti de migranti, banuita ca ar fi adus in Germania via Polonia numerosi sirieni, a fost destructurata miercuri si doua persoane au fost arestate, au anuntat politiile germana si poloneza, relateaza AFP si DPA. Reteaua incriminata era formata din polonezi de origine siriana, suspectati…

- Agenția de training Creative Business Management a lansat primul ghid practic de scriere și comunicare in relații publice: 50 de REGULI SIMPLE in PR. Realizat de trainerul Bianca Preda, ghidul vine sub forma a 50 de reguli pe care orice persoana ar trebui sa le urmeze pentru a evita greșelile frecvente…

- O femeie din Galați a observat, cu surprindere, in mijlocul lunii ianuarie, ca in curtea casei sale capșunile aproape s-au copt. Deși accepta ca este vorba despre un fenomen neobișnuit, specialiștii se așteapta ca odata cu scaderea temperaturilor plantele de capșuni sa-și intrerupa vegetația. In curtea…

- Joi, 4 ianuarie 2018, Consiliul Judetean al Elevilor Constanta a lansat cea mai mare campanie anti bullying in folosul elevilor constanteni.In Romania, cifrele privind fenomenul de bullying sunt ingrijoratoare conform unui studiu efectuat de Fundatia Salvati Copiii. Astfel, 1 din 4 copii este umilit…

- Televiziunea HBO a confirmat, joi, ca ultimul sezon al serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, care va avea sase episoade, va fi lansat in anul 2019, scrie Reuters, potrivit news.ro.HBO nu a precizat, insa, luna in care va avea premiera noul sezon. Vezi și: Sforaitul, pericol…

- Banca Comerciala Romana (BCR) anunta, intr-un comunicat transmis joi, ca transforma 28 de sucursale din intreaga tara in unitati de tip „cashless” care vor derula operatiuni in regim electronic, fara casierii. Reteaua BCR va dispune, astfel, de 41 de sucursale „cashless”, iar numarul acestora…

- Rapperul Jay-Z a lansat joi un clip de promovare pentru videoclipul "Family Feud", in care apar sotia sa Beyonce si fiica lor de 5 ani, relateaza agentia de stiri UPI. Jay-Z a postat joi pe Twitter acest preview pentru cantecul sau de pe cel mai recent album "4:44", anuntand ca intregul…

- "Aproba numirea lui Lapusan Remus-Gabriel si a lui Minea Nicolae in calitate de administratori ai Transgaz SA. Stabileste durata mandatului celor doi noi administratori, incepand cu data alegerii de catre adunarea generala a actionarilor si pana la data de 29 aprilie 2021", arata un raport transmis…