Mozambic: Salvatorii se tem că numărul victimelor ar putea creşte după ce inundaţiile au lăsat în urmă un lac uriaş Echipele de salvare din Mozambic se tem ca alte cateva mii de persoane ar putea fi victime ale inundatiilor care au lasat in urma un lac de 125 de kilometri in aceasta tara din Africa, lovita de ciclonul Idai, potrivit DPA.



Furtuna a lovit tarmul in apropierea localitatii Beira in data de 14 martie, provocand valuri inalte si inundatii masive, precum si acumularea unui cantitati masive de apa intr-o regiune unde locuiesc sute de mii de persoane.



In regiunea Buzi, in apropiere de Beira, oras grav afectat, s-a format un lac cu o lungime de 125 de kilometri si 11 metri adancime,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 200.000 de persoane din Zimbabwe vor avea nevoie de ajutor alimentar de urgenta in urmatoarele trei luni dupa ce districtul in care locuiau a fost lovit de ciclonul Idai, a declarat joi la Geneva, purtatorul de cuvant al Programului Alimentar Mondial, Herve Verhoosel, relateaza Reuters. "Se pare…

- Ciclonului tropical Idai, care s-a abatut la mijlocul acestei luni asupra sudului Africii, a facut deja 350 de victime. Vantul puternic si ploile torentiale au ruinat regiuni intregi din Mozambic, Zimbabwe si Malawi. Cea mai grava situatie este in Mozambic.

- Puternicul ciclon Idai a lasat in urma sa in Mozambic 217 de morti, iar alte aproximativ 15.000 de persoane trebuie salvate, a anuntat joi ministrul Mediului, Celso Correia, citat de Reuters. Potrivit lui Correia, 3.000 de persoane au fost salvate pana in prezent dupa trecerea ciclonului…

- Puternicul ciclon Idai a lasat in urma sa in Mozambic 217 de morti, iar alte aproximativ 15.000 de persoane trebuie salvate, a anuntat joi ministrul Mediului, Celso Correia, citat de Reuters potrivit Agerpres. Potrivit lui Correia, 3.000 de persoane au fost salvate pana in prezent dupa trecerea…

- Vantul si inundatiile provocate de ciclonul Idai, care a maturat sud-estul Africii, au afectat peste 2,6 milioane de oameni in ceea ce ar putea fi considerat unul dintre cele mai grave dezastre provocate de vreme din emisfera sudica, au precizat marti oficiali ai Organizatiei Natiunilor Unite (ONU),…

- Bilanțul ciclonului Idai in Mozambic, care a afectat sudul Africii, ar putea depași 1.000 de persoane care au murit, a declarat luni președintele Filipe Nyusi, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. "Totul indica faptul ca peste 1.000 de persoane au murit", a declarat Nyusi.…

- Al doilea oras din Mozambic, Beira, dar si zona din jurul localitatii au fost „devastate sau distruse in proportie de 90% de ciclonul Idai“, a anuntat luni Federatia Internationala a Crucii Rosii si Semilunei Rosii (FICR), iar bilantul acestor intemperii a ajuns la 138 de morti in Mozambic si in Zimbabwe,…

- Trecerea ciclonului Idai prin Mozambic a provocat decesul a cel putin 19 persoane si a izolat de restul tarii orasul costier Beira, ramas fara energie electrica, legaturi telefonice si aeroport functional, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Al patrulea oras ca marime din Mozambic si cei 500.000…