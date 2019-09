Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a lansat vineri un apel la reconciliere fraterna in toata Africa intr-o inregistrare video difuzata cu ocazia apropiatei sale vizite, pe care o va efectua in Mozambic si insulele Madagascar si Mauritius in perioada 4 - 10 septembrie, relateaza EFE.

- Asociatia Grupul de Actiune Locala „Campia Burnazului” a lansat Apelul de selectie de proiecte nr. 1/2019 pentru masurile: M3/3A – Sprijinirea sectorului de procesare a produselor din sectoarele agricole din teritoriul GAL „Campia Burnazului”, M4/3A – Sprijinirea formelor asociative din sectoarele agricole…

- "Oceanele au nevoie de noi": Actorul spaniol Javier Bardem a lansat luni un apel vibrant de la tribuna ONU in favoarea semnarii unui tratat international pentru protejarea oceanelor planetei noastre, relateaza AFP.

- Asociația "Joaca de-a ecologia" din Sibiu lanseaza jocul #StopBaloaneleInAer, cu scopul de a atrage atenția asupra pericolului pe care baloanele cu heliu eliberate in atmosfera il au asupra mediului inconjurator și ii indeamna pe oameni sa renunțe la acest obicei. "Am observat ca lumea elibereaza in…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la sedinta Consiliului National al PNL. Pe ordinea de zi a sedintei se afla prezentrea bilantului politic al conducerii PNL, aprobarea fuziunii dintre Platforma Actiunea Civica a Tinerilor si PNL, precum si alegerea lui Rares Bogdan ca prim-vicepresedinte…

- Școala Gimnaziala nr. 1 Biliești a caștigat locul I la concursul național „Change Architects” – Nivelul 1 Inițiere, cu proiectul „Un mediu curat – un viitor asigurat!”. Premierea elevilor implicați in proiect a avut loc pe 16 iulie. Ei vor merge, la sfarșitul lunii noiembrie, in vizita la Vatican, consturile…

- Pungile de plastic compostabile inca pot transporta o gramada de cumparaturi dupa ce au fost ingropate in pamant timp de trei ani, a descoperit un nou studiu. Cercetatorii de la Universitatea din Plymouth din Marea Britanie au testat cinci tipuri diferite de pungi de plastic ca sa vada cat de repede…

- Printul Harry al Marii Britanii a lansat un apel global pentru salvarea unei regiuni din Africa pe care a descris-o ca fiind ''acest minunat ultim paradis'', informeaza joi Press Association. Ducele de Sussex a lansat apelul la finalul unui eveniment de strangere de fonduri…