Mozambic - Ciclonul Idai a provocat cel puţin 19 decese; oraşul Beira este rupt de lume Trecerea ciclonului Idai prin Mozambic a provocat decesul a cel putin 19 persoane si a izolat de restul tarii orasul costier Beira, ramas fara energie electrica, legaturi telefonice si aeroport functional, relateaza AFP. Al patrulea oras ca marime din Mozambic si cei 500.000 de locuitori ai sai au fost afectati joi de rafale puternice de vant, cu viteze estimate la peste 190 de kilometri la ora, si de ploi torentiale care au lasat in urma strazi si sosele inundate, acoperisuri smulse si stalpi de electricitate prabusiti. Douazeci si patru de ore mai tarziu, primul bilant dat publicitatii de autoritatile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

