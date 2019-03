Stiri pe aceeasi tema

- Puternicul ciclon Idai a lasat in urma sa in Mozambic 217 de morti, iar alte aproximativ 15.000 de persoane trebuie salvate, a anuntat joi ministrul Mediului, Celso Correia, citat de Reuters potrivit Agerpres. Potrivit lui Correia, 3.000 de persoane au fost salvate pana in prezent dupa trecerea…

- Papa Francisc si-a exprimat miercuri suferinta si a facut apel la sprijinirea victimelor ciclonului devastator Idai care a lovit saptamana trecuta sudul Africii, relateaza AFP. "Inundatii mari au semanat durere si au devastat mai multe regiuni din Mozambic, Zimbabwe si Malawi", a afirmat…

- Vantul si inundatiile provocate de ciclonul Idai, care a maturat sud-estul Africii, au afectat peste 2,6 milioane de oameni in ceea ce ar putea fi considerat unul dintre cele mai grave dezastre provocate de vreme din emisfera sudica, au precizat marti oficiali ai Organizatiei Natiunilor Unite (ONU),…

- Bilanțul ciclonului Idai in Mozambic, care a afectat sudul Africii, ar putea depași 1.000 de persoane care au murit, a declarat luni președintele Filipe Nyusi, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. "Totul indica faptul ca peste 1.000 de persoane au murit", a declarat Nyusi.…

- Cel putin 15 persoane au murit si alte 100 au fost date disparute in estul Zimbabwe dupa trecerea ciclonului Idai care a afectat, de asemenea, statul vecin Mozambic, a anuntat sambata Ministerul Informatiilor, citat de AFP. "Numarul deceselor confirmate: 15. Raniti: 15", a raportat pe…

- Trecerea ciclonului Idai prin Mozambic a provocat decesul a cel putin 19 persoane si a izolat de restul tarii orasul costier Beira, ramas fara energie electrica, legaturi telefonice si aeroport functional, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Al patrulea oras ca marime din Mozambic si cei 500.000…

- Trecerea ciclonului Idai prin Mozambic a provocat decesul a cel putin 19 persoane si a izolat de restul tarii orasul costier Beira, ramas fara energie electrica, legaturi telefonice si aeroport functional, relateaza AFP. Al patrulea oras ca marime din Mozambic si cei 500.000 de locuitori ai sai au fost…

- Ciclonul tropical Idai, insotit de rafale puternice de vant si de ploi torentiale, a facut ravagii in ultimele zile in unele zone din Malawi si Mozambic unde a provocat cel putin 122 de morti si a afectat peste 1 milion de persoane, a anuntat joi un reprezentant al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU),…