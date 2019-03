Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 persoane si-au pierdut viata in urma ploilor torentiale care s-au abatut asupra zonei metropolitane a orasului Sao Paulo, din sud-estul Braziliei, de duminica seara pana luni dimineata, au anuntat autoritatile locale, citate luni de AFP. Guvernatorul Sao Paulo, citat de agentia…

- Alte doua decese provocate de virus gripal au murit, facând ca numarul celor decedati sa ajunga la 155, potrivit celei mai noi informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Zece persoane si-au pierdut viata si alte 13 au fost ranite dupa ce un bloc de locuinte cu opt etaje s-a prabusit la Istanbul, potrivit unui nou bilant difuzat de Biroul guvernatorului, relateaza joi agentia Reuters.

- Peste 30 de persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale care au afectat Indonezia, au informat joi autoritatile locale, citate de Reuters - precizand ca 25 de persoane sunt in continuare date disparute. Mii de persoane au fost…

- Cel putin 65 de persoane au fost ucise intr-un atac comis luni de talibani impotriva unei baze a serviciilor de informatii militare in centrul Afganistanului, a declarat marti un oficial afgan, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Am scos 65 de cadavre de sub daramaturi", a declarat Mohammad…

- Cel puțin noua persoane au murit, iar alte 41 de persoane au fost ranite, dupa ce o mașina capcana a fost detonata, joi, în apropiere de o academie de poliție din Bogota, într-un atac pe care președintele Ivan Duque l-a descris ca fiind un

- Un accident rutier grav s-a produs in aceasta dimineața intre localitațile Galbiori și Crucea. Potrivit ISU Constanța, trei persoane au decedat in urma impactului. La accident intervin pompierii Stației Harșova cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, o autospeciala de Descarcerare…

- Trei persoane au murit într-un accident rutier petrecut în județul Constanta, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN 2A, alte doua persoane fiind ranite în incident, dar au refuzat sa fie transportate la spital.