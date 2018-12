Mourinho, dat afara de la Manchester United

Stiri pe aceeasi tema

- Jose Mourinho s-a despartit oficial de Manchester United marti, dupa doi ani, sapte luni si 23 de zile la ”carma” echipei de pe Old Trafford, iar Michael Carrick ar urma sa conduca antrenamentele ”diavolilor” pana ce acestia ii vor gasi un inlocuitor lui ”The Special...

- Dupa demiterea lui Jose Mourinho, Laurent Blanc ar putea fi noul manager interimar al lui Manchester United pana la finalul acestui sezon, chiar daca inițial s-a vorbit despre pastrarea lui Michael Carrick, fostul secund al lusitanului. Conform englezilor de la Mirror, Laurent Blanc este preferatul…

- Manchester United a anunțat, marți - pe site-ul oficial, desparțirea de Jose Mourinho, cu "efect imediat". Oficialii gruparii de pe Old Trafford ii mulțumesc antrenorului lusitan pentru tot ceea ce a incercat la United și ii doresc succes mai departe in cariera.

- Manchester United a anunțat oficial in urma cu puțin timp ca Jose Mourinho a fost demis de pe banca "diavolilor". Infrangerea cu Liverpool i-a fost fatala lusitanului, care oricum a dus echipa intr-o situație dezastruoasa. "Clubul dorește sa-i mulțumeasca lui Jose pentru munca depusa cat a fost la…

- Conflictul dintre Iker Casillas, 37 de ani, și Jose Mourinho, 55 de ani, continua cu o noua batalie purtata de cei doi prin intermediul mass-mediei. Incepute la Real Madrid, tensiunile dintre cei doi au ieșit din nou la suprafața in luna noiembrie a acestui an, cand Mourinho a ironizat in fața jurnaliștilor…

- Manchester United a aerul din optimile Champions League doar in primul minut de prelungiri: Fellaini a inscris, United a caștigat cu 1-0 meciul cu Young Boys Berna, iar formația de pe Old Trafford s-a calificat in primavara C1. Imaginea zilei a fost oferita de Jose Mourinho - tensionat peste masura…

- Aventura lui Jose Mourinho la Manchester United se termina dupa meciul din campionat cu Newcastle, programat sambata, de la 19:30, indiferent de rezultatul partidei de pe Old Trafford. Informatia demiterii lui...

Aventura lui Jose Mourinho la Manchester United se termina dupa meciul din campionat cu Newcastle, programat sambata, de la 19:30, indiferent de rezultatul partidei de pe Old Trafford.