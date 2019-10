Stiri pe aceeasi tema

- Comenzile din industria Germaniei au scazut in mod neasteptat in luna august, potrivit datelor publicate luni de Biroul Federal pentru Statiatica, care maresc probabilitatea unei contractii economice in trimestrul al treilea, transmite MarketWatch.

- Senatoarea progresista Elizabeth Warren a anuntat vineri ca a adunat 24,6 milioane de dolari în trimestrul al treilea, mai mult decât favoritul primarelor democrate, Joe Biden, pe care îl taloneaza de acum în sondaje, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Senatorul independent…

- Numarul mediu de pensionari a scazut cu 21.000 persoane in trimestrul doi al acestui an fata de trimestrul precedent iar raportul dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor variaza semnificativ in profil teritorial, de la 16 pensionari la 10 salariati in judetul…

- Ungaria și Romania au raporat cea mai mare creștere economica din UE, in perioada aprilie-iunie. Cea mai mare economie a Europei a trecut pe minus Ungaria a inregistrat, in perioada aprilie-iunie 2019, comparativ cu trimestrul precedent, cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana,…

- Banca centrala a Germaniei (Bundesbank) a avertizat luni ca prima economie a Europei ar putea sa intre in recesiune in trimestrul al treilea, ca urmare a unei contractii semnificative a productiei industriale, afectata de tensiunile comerciale internationale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres."Economia…

- Economia Romaniei a crescut cu 4,8% in primele sase luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara din anul precedent, pe serie ajustata sezonier, si cu 4,7% pe serie bruta, arata estimarea semnal a Institutului National de Statistica. In trimestrul doi al acestui an, cresterea PIB a fost de 1%…

- ​Economia britanica s-a contractat in trimestrul doi pentru prima data dupa aproape șapte ani, pe fondul creșterii incertitudinilor Brexit și a slabirii creșterii globale, potrivit unui anunt facut de Biroului britanic de Statistica. PIB-ul Regatului Unit a inregistrat un recul de 0.2% in trimestrul…

- Scaderea productiei industriale a Germaniei a intrecut asteptarile in iunie. Cea mai mare economie a Europei se contract in T2, in timp ce exportatorii sunt prinsi in dispute tarifare, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Producția industriala a scazut cu 1,5% in fiecare luna - o scadere mult…