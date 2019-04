Motorul de cautare in fashion: ce planuri are catalogul online Glami in acest an

Stiri pe aceeasi tema

- Motoarele de cautare si platformele de socializare opereaza zilnic modificari in modalitatea de functionare, modificari pe care de cele mai multe ori utilizatorii nu le observa. Facebook si Google sunt 2 dintre cele mai accesate platforme online in Romania, pentru cautarea de informatii, pentru cumparaturi…

- Pe 12 martie 2019 se implinesc 30 de ani de cand omul de știința britanic Tim Berners-Lee a lansat lucrarea "Information Management: A Proposal" - "Managementul informației: O propunere", care a marcat crearea World Wide Web, omniprezentul "www" de pe

- Bucurestenii pun mai mult pret pe brand, in comparatie cu restul consumatorilor de fashion din tara, pretul este principalul criteriu pentru consumatori atunci cand aleg magazinul online de fashion, iar 30% mai multe experiente digitale in magazinele...

- Romanii au facut cumparaturi online in valoare de peste 3,5 miliarde de euro, in 2018, cu 30% mai mult decat in 2017, cand suma cheltuita a fost de 2,8 miliarde de euro, reiese din Raportul Pietei de e-Commerce GPeC 2018, intocmit de principalii jucatori din piata de comert electronic din Romania.…

- Autoritatile de la Beijing au hotarat sa blocheze motorul de cautare Bing al companiei americane Microsoft, o decizie care a fost primita cu nemultumire de multi utilizatori chinezi ai internetului, scrie presa...

- Motorul de cautare pe internet Bing al Microsoft Corp. a fost blocat in China, a anuntat compania americana, miercuri, acesta fiind cel mai recent serviciu online strain care devine inaccesibil in tara asiatica.

- Motorul de cautare Bing al Microsoft a fost blocat in China, scrie Variety, astfel, cea mai mare populatie utilizatoare de internet din lume nu mai are acces la niciun motor de cautare strain cunoscut, potrivit news.ro.Bing a fost operational in China pentru ca a ales sa respecte cererile…

- Motorul de cautare pe internet Bing al Microsoft Corp, a fost blocat in China, a anuntat compania americana, miercuri, acesta fiind cel mai recent serviciu online strain care devine inaccesibil in tara asiatica, scrie mediafax.ro.