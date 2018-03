Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de autovehicule comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in perioada ianuarie-februarie 2018 cu 10,4%, la 4.478 unitati fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile…

- Premierul Theresa May a declarat ca Moscova este „cel mai probabil responsabila“ de tentativa de asasinat impotriva unui fost spion KGB refugiat in Marea Britanie si asteapta explicatii pana astazi la miezul noptii, in caz contrar va trece la o riposta puternica .

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Theresa May spune ca Rusia este „foarte probabil“ vinovata de otravirea lui Serghei Skripal, fostul spion rus aflat in stare grava la spital, alaturi de fiica lui. Premierul britanic a facut aceste acuzații, luni, in Parlamentul britanic. Theresa May a mai spus ca ambasadroul rus la Londra a fost chemat…

- LOTO 6 din 49 Jane Park, o tanara din Marea Britanie, care și-a cheltuit o parte din bani pe o operație de marire a sanilor, ii cumparase iubitului un ceas Rolex de 7.000 de lire sterline, dar și o mașina de lux. LOTO 6 din 49 Dupa desparțire, barbatul și-a vandut rapid ceasul cu doar o mie…

- LIVE TEXT Simona Halep – Krystina Pliskova, in turul II de la Indian Wells 2018. Liderul mondial are parte de un traseu infernal. Simona Halep – Krystina Pliskova LIVE Setul 1 A inceput meciul. Pliskova servește prima Simona Halep va juca in turul 2 contra Kristynei Pliskova (77 WTA), care a trecut…

- O femeie britanica a fost acuzata de crima dupa ce și-a ucis fiul de opt ani in locuința lor din Australia. Joanne Finch, in varsta de 41 de ani, și-a sufocat baiatul cu o perna. Tatal baiatului este ingrozit de ceea ce s-a intamplat și nu ii vine sa creada ca soția lui…

- Uniunea Europeana nu doreste sa ridice „un zid” care sa o separe de Marea Britanie dupa Brexit, chiar daca divortul va conduce in mod inevitabil la slabirea legaturilor dintre cele doua parti, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, scrie France Presse, preluata…

- O nava-cargo la bordul careia se afla un marinar roman a luat foc in Marea Arabiei, in largul statului Oman, patru membri ai echipajului fiind dati disparuti. Compania maritima daneza Moller-Maersk a confirmat incidentul, precizand ca patru marinari sunt disparuti. „Dupa ce au…

- Fonduri externe asigurate de 5 state cu scopul de a schimba “starea de fapt” din Romania “Restart Romania”: peste o suta de mii de “soldati fara uniforma”, fonduri externe asigurate de 5 state cu scopul de a schimba “starea de fapt” din Romania. In folosul cui? Mirosul urat, emanat la scurmarea mizeriei…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, urmeaza sa prezinte miercuri proiectul de document cu liniile directoare ale UE privind relatiile viitoare cu Marea Britanie, a anuntat marti biroul sau.

- UPDATE: Un convoi cu ajutoare umanitare a reusit luni sa ajunga in enclava siriana Ghouta orientala, pentru prima data dupa inceputul sangeroasei ofensive a fortelor guvernamentale, acum doua saptamani. O mare parte din articolele medicale de prima necesitate nu au reusit insa sa treaca de controalele…

- Nici nvremea extrema din aceasta saptamana nu le-a putut opri pe britanice din petrecut. Cateva tinere din Birmingham, Leeds si Newcastle au infruntat temperaturi de inghet pentru a petrece in cluburi la final de saptamana. Unele dintre ele au recurs la tot…

- Premierul britanic, Theresa May, a exprimat vineri convingerea ca poate ajunge la un acord privind viitoarele relatii cu Uniunea Europeana, admitand ca nu poate primi tot ce vrea in cadrul negocierilor pe tema Brexit. "In anumite moduri, accesul nostru reciproc la piete va fi intr-un grad…

- Multe aeroporturi au fost inchise temporar și sute de zboruri au fost anulate. Temperaturile record și ninsorile abundente i-au lovit greu pe britanici. Mare parte din Regat este sub cod roșu: o raritate pentru Marea Britanie.

- Noi caderi masive de zapada si viscole sunt asteptate joi in Europa in cadrul unui front siberian care a afectat continentul. In Romania doua persoane au decedat din cauza frigului, scrie AFP conform News.ro . Numeroase scoli s-au inchis iar agentiile meteorologice anunta ca vremea rece va continua.…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat miercuri ca nu va accepta vreodata vreun acord care sa puna in discutie integritatea constitutionala a Regatului Unit, comentand pe marginea proiectului de tratat cu privire la Brexit publicat de Bruxelles miercuri, care mentioneaza Irlanda, relateaza AFP conform…

- Impartirea averii in caz de divort reprezinta o provocare pentru avocati, iar criptomonedele ingreuneaza situatia, potrivit Fortune. Monedele virtuale precum bitcoin si ethereum reprezinta noua provocare pentru avocatii din Marea Britanie, presarate cu volatilitate si secretomanie, extind…

- Liderul partidului britanic de opozitie, Jeremy Corbyn, a confirmat faptul ca laburistii vor ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Vamala, dar conditia este ca statul britanic sa aiba rol decisiv in viitoarele afaceri, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Acest barbat și-a schimbat culoarea pielii, dupa ce și-a tatuat tot corpul. But Eli Ink, un artist tatuator din Brighton, Anglia, Marea Britanie, iși vede corpul drept o ”exploziție ambulanta”, dupa ce și-a tatuat tot trupul pentru a-și schimba culoarea pielii. Vezi galeria foto + 3 + 3 Tanarul și-a…

- Eddy Amoo, fost component al trupei „The Real Thing”, a murit la varsta de 74 de ani. A fost unul dintre cei mai apreciati artisti ai generatiei de aur a muzicii internationale, iar anunțul trist a fost facut de colegii acestuia. Eddy Amoo, fost component al trupei din Marea Britanie, „The Real Thing„,…

- McDonald sustine ca Brexitul "este incompatibil" cu intelegerea semnata in 1998 de catre guvernul britanic si cel irlandez, care a pus capat violentelor si care a statuat un guvern descentralizat in Irlanda de Nord.Presedintele Sinn Fein considera ca ramanerea Irlandei de Nord in Piata…

- Numarul tinerilor care pleaca sa studieze în strainatate crește cu 20 de procente în fiecare an. În 2017, peste 6.500 de tineri au fost primiți la universitați de prestigiu din Marea Britanie, Olanda sau Danemarca.

- Numarul cetatenilor europeni care au parasit Marea Britanie este la cel mai mare nivel din ultimii 10 ani, cu 130.000 de emigranti intr-un an, potrivit datelor, scrie BBC. Cu toate acestea, 220.000 de...

- Serban Cantacuzino era fiul lui George Matei Cantacuzino, cel care a creat Palatul bibliotecii „Dumitru Staniloae“ si Palatul Cancelariei din Ansamblul mitropolitan din Iasi, cunoscute sub numele de "palatele siameze". El a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele…

- Prințul Șerban Cantacuzino a murit. Descendent al unei vechi familii boierești romanești, Șerban Cantacuzino s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Fiul lui George Matei Cantacuzino a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele Fundatiei Pro-Patrimonio care s-a implicat…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in ianuarie cu 77,6%, la 2.467 unitati, in timp ce piata europeana a avansat cu 8%, la un volum total de 187.811 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor…

- Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene sa ia in considerare o perioada de tranzitie mai lunga fata de cea propusa de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit, scrie The Independent.

- Pentru mulți români, arta cinematografica ofera o modalitate captivanta de a descoperi lumi noi, îi inspira sa calatoreasca și sa viziteze locurile pe care le-au vazut pe ecrane. Și, potrivit analizei motorului de cautare momondo.ro, anumite destinații par sa ne încânte privirile,…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, scrie agerpres.ro.

- Ciprian Meria si Gheorghe Sofitchi, caruia prietenii ii ziceau Jony, locuiau in Corby, Marea Britanie. Erau de nedespartit, plecasera in lume impreuna si imparteau totul ca fratii. In ziua fatidica, mergeau la munca impreuna cu alti doi prieteni, un barbat si o femeie. A urmat un impact nimicitor…

- Ciprian Meria si Gheorghe Sofitchi, caruia prietenii ii ziceau Jony, locuiau in Corby, Marea Britanie. Erau de nedespartit, plecasera in lume impreuna si imparteau totul ca fratii. In ziua fatidica, mergeau la munca impreuna cu alti doi prieteni, un barbat si o femeie. A urmat un impact nimicitor…

- Loteria Romana a anunțat ca a fost caștigat marele premiu la loto 6 din 49 la extragerea din 11 februarie. Un singur jucator a ghicit cele șase numere norocoase și a caștigat peste 9 milioane de lei. Vestea ca a fost caștigat marele premiu in valoare de 9.325.973,81 a adus bucurie unui jucator, dupa…

- Mark E Smith este cunoscut si pentru ca, pe parcursul carierei sale, a angajat si concediat peste 60 de instrumentisti. The Fall a avut 27 de piese in Top 100 al single-urilor din Marea Britanie, in perioada 1984-2004. Cea mai inalta pozitie a atins-o „Ghost in My House", pe locul 30, in 1987. Nascut…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- Mark E. Smith, solistul trupei punk The Fall, din Manchester, a murit la vârsta de doar 60 de ani. Smith a fondat trupa în anul 1976 și a fost un membru constant al acesteia, fiind chiar solistul formației. Vestea ca Mark s-a stins din viața a aparut pe pagina…

- Vanzarile trupei The Cranberries au explodat. Solista trupei The Cranberries, cantareata irlandeza Dolores O’Riordan, in varsta de 46 de ani, a fost gasita decedata luni, 15 ianuarie, intr-o camera de hotel din Londra. De altfel, la Londra, Dolores O’Riordan pregatea inregistrarea unei noi variante…

- Vanzarile si difuzarile in streaming ale single-urilor si albumelor lansate de trupa The Cranberries au crescut cu 1.000% in primele zile dupa decesul solistei acestui grup irlandez, Dolores O'Riordan, informeaza PA. Cantareata irlandeza a fost gasita decedata la varsta de 46 de ani…

- Moarte cu semne de intrebare, la Londra, unde un barbat de 33 de ani, din judetul Iasi, a fost gasit fara suflare. Vestea i-a socat pe parintii lui care il stiau ca este bine. Victima a fost gasita de un vecin pe scarile blocului in care locuia, cu o lovitura puternica in zona capului.

- ♦ Anul trecut au fost inmatriculate 472.800 de autoturisme Dacia la nivel european (UE A Elvetia, Norvegia, Islanda si Liechtenstein), in crestere cu 12,1%. Numarul de autoturisme noi in­ma­triculate a crescut anul trecut in Ro­mania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala…

- Pasionat de inteligenta artificiala, un domeniu in trend ascendent in toata lumea, un licean din Constanta a fost admis la prestigioasa Universitate Oxford din Marea Britanie. Radu Zevri este medaliat cu aur la olimpiada nationala de matematica și premiant internațional la robotica. Tanarul spune ca…

- Moartea solistei The Cranberries, Dolores O'Riordan, nu este tratata ca suspecta de catre Politia Metropolitana, care a confirmat ca dosarul intocmit a fost transferat spre investigatie medicilor legisti

- Vestea morții lui Dolores O'Riordan, solista trupei "The Cranberries", la doar 46 de ani, a indoliat intreaga lume. S-a prabușit in timp ce inregistra in studio. Toate ziarele au titrat in seara de 15 ianuarie tristul titlu. Cat despre Romania, trupa inseamna "Dreams", inseamna "Zombie" și inseamna…

- Prima zi a saptamanii s-a incheiat cum nu se poate mai trist pentru cei care au cunoscut-o sau doar ascultat-o pe Dolores O’Riordan, solista trupei The Cranberries. Un anunt pe cat de scurt, pe atat de dramatic anunta faptul ca artista a pierit subit, la doar 46 de ani. Cantareata si-a gasit sfarsitul…

- Dolores O’Riordan, solista trupei Cranberries, a murit la doar 46 de ani. Vestea a fost data de un purtator de cuvant al familiei ei. Acesta a transmis doar ca decesul a survenit, luni, la Londra, scrie The Associated Press. Vom reveni cu amanunte Post-ul Dolores O’Riordan, solista trupei Cranberries,…

- "Fast" Eddie Clarke, ultimul membru supravietuitor din componenta initiala a formatiei britanice de heavy metal Motorhead, s-a stins din viata la varsta de 67 de ani, informeaza DPA.''Suntem devastati sa va dam aceasta veste... ca Edward Allan Clarke - sau asa cum il stiam si il iubeam…

- Edward Allan Clarke, chitarist ce a activat in Motorhead in perioada 1976 - 1982 a murit ieri, 10 Ianuarie. Anuntul a fost facut pe pagina oficiala de facebook Motorhead in cursul zilei de astazi. Eddie Clarke a murit in spital din cauza pneumoniei, potrivit unui mesaj de pe pagina de Facebook…

- Eddie Clarke, 67 de ani, a murit la spital din cauza pneumoniei. El era ultimul membru din formula veche a trupei britanice. Eddie Clarke a fost unul dintre fondatori și chitaristul trupei Motorhead, anunța thesun.co.uk. Vestea a fost anunțata pe pagina de Facebook a trupei: sintem devastați acum cind…