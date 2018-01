Stiri pe aceeasi tema

- Adi Popa, la Al Taawon, in Arabia Saudita. Mijlocasul roman a fost imprumutat de Reading (Championship, Anglia 2), pentru sase luni la Al Taawon. Clubul saudit a fost pregatit de Costel Galca in sezonul 2016-2017, iar Lucian Sanmartean a jucat pentru acolo in 2017. Noua echipa a internationalului roman…

- Magazinele ANAF, unde sunt scoase la vanzare bunurile confiscate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala, merita vizitate, mai ales ca preșurile sunt foarte mici, o adevarata mana cereasca pentru orice roman! Practic, puteți veti achizitiona haine, cosmetice, electrocasnice, mobila la preturi…

- Victor Pițurca spune ca Ionuț Lupescu va candida pentru șefia FRF pe 18 aprilie și a dezvaluit cat caștiga acesta in funcția de director al Comisiei Tehnice al UEFA. "Lupescu e foarte bun in organizare. Am avut ocazia sa muncesc cu el 2-3 ani de zile la Federație. Era extraordinar. Era absolut peste…

- Mijlocasul echipei CS Universitatea Craiova, Alexandru Baluta, a dezvaluit, marti, ca s-a recuperat dupa accidentarea suferita in meciul amical cu Lechia Gdansk si a precizat ca miercuri isi va relua pregatirea cu restul coechipierilor. "M-am speriat foarte rau pe moment. Am simtit cand am fost…

- Adi Popa, mijlocașul in varsta de 29 de ani al celor de la Reading, a marcat un gol excepțional din lovitura libera, in amicalul pierdut de echipa U23 a clubului, scor 1-9, in fața lui Brentford. ⚽️ free kick against brentford , friendly game sunday pic.twitter.com/auLXEda9oo — Adrian Popa (@adrian_popa77)…

- Internaționalul de tineret argentinian Ezequiel Barco a devenit cel mai scump jucator transferat vreodata in MLS. Mijlocașul de 18 ani a fost cumparat de Atlanta United de la Independiente, in schimbul a 15 milioane de dolari (12 milioane de euro). Pana la venirea lui Barco, recordul absolut in campionatul…

- Ellen Pompeo, vedeta serialului „Grey's Anatomy“, va primi 20 de milioane de dolari pe an pentru a aparea in urmatoarele doua sezoane ale productiei. Actrita a subliniat ca egalitatea salariala intre barbati si femei constituie o miza a schimbarii la Hollywood.

- Bogdan Stancu, eliminat din Cupa Turciei. Cu ”Motanul” integralist, Bursaspor a castigat meciul de pe propriul teren, 2-1 cu Genclerbirligi, insa a ratat calificarea in ”sferturi”. In tur, Bursaspor a fost invinsa, in deplasare, cu scorul de 1-0. Mikel Ndubusi Agu, in minutul 33, si Yusuf Erdogan, in…

- Internationalul roman Andrei Radoi, component al echipei de rugby Timisoara Saracens, spune ca banatenii isi doresc sa castige si partida retur cu RC Batumi, din semifinalele Continental Shield, si sa dispute finala competitiei. ''Meciul care va avea loc sambata, pe Cluj Arena,…

- Impresarul Florin Manea, unul dintre "rivalii" agentului lui Nicolae Stanciu pe piata din Romania, considera ca mijlocasul lui Anderlecht nu inainteaza in cariera si din cauza sotiei lui Laurentiu Reghecampf. Fiul lui Nicolae Manea i-a reprezentat interesele lui Stanciu pana in…

- Adi Popa, doua goluri pentru Reading. Prima reușita, de senzație. Adi Popa a fost ”retrogradat” la echipa a doua a lui Reading. La U 23, mijlocașul de 29 de ani a facut spectacol. Astfel in meciul U 23 dintre Reading și Fulham, incheiata nedecis, scor 2-2, fostul jucator al Stelei a reușit ambele goluri…

- Adi Popa (29 de ani) nu trece printr-o perioada prea buna a carierei și a fost trimis sa joace pentru echipa U23 a lui Reading, unde a reușit astazi o dubla. Romanul a inscris ambele goluri ale echipei sale in meciul cu Fulham, scor 2-2, iar prima reușita a fost cu adevarat superba. 6 meciuria bifat…

- Nicolae Stanciu (24 de ani), cel mai scump transfer al lui Anderlecht, va parasi oficial gruparea belgiana. Internaționalul roman este așteptat in aceasta seara sa parafeze contractul cu Sparta Praga.

- Internationalul argentinian Lionel Messi are la FC Barcelona castiguri cumulate de peste 100 de milioane de euro brut pe an, conform unor documente Football Leaks, publicate de Mediapart.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII L’Equipe scrie ca la 30 iunie 2017, pentru cel mai recent…

- Luxturna poate fi folosit impotriva degenerarii ereditare a retinei si se gaseste pe piata din Statele Unite ale Americii.Compania farmaceutica producatoare a anuntat ca pretul acestui medicament impotriva orbirii este de 425.000 de dolari pentru fiecare ochi.

- Sparta Praga si Anderlecht Bruxelles au ajuns la un acord pentru transferul lui Nicusor Stanciu. Internationalul roman va pleca, marti, la Praga pentru a semna contractul cu noua sa echipa, anunta Sport.ro.In schimbul lui Stanciu, cei de la Anderlecht vor incasa 5.5 milioane de euro pentru…

- FC Barcelona a anuntat, sambata, pe site-ul oficial, ca l-a transferat mijlocasul Philippe Coutinho de la FC Liverpool. Internationalul brazilian va avea o clauza de reziliere a contractului cu noua echipa de 400 de milioane de euro.

- Fundasul Virgil van Dijk a fost prezentat, luni, la Liverpool, eveniment cu prilejul caruia a vorbit si despre suma pentru care a fost transferat de la Southampton. Internationalul olandez a ajuns pe Anfield in schimbul a 85 de milioane de euro si a devenit, astfel, cel mai scump fundas din istorie.…

- ANM a actualizat datele meteo pentru urmatoarele zece zile, pe regiuni geografice. Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata ECMWF de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime si minime, mediate pentru fiecare regiune a…

- Internaționalul roman Nicolae Stanciu, la Beșiktaș? Mijlocașul lui Anderlecht ar putea ajunge al campioana Turciei, scrie jurnalul Milliyet. Un club care ar fi de acord cu un transfer imediat al fostului fotbalist al Stelei este Beșiktaș Istanbul, dupa cum anunța milliyet.com.tr, citat de digisport.ro.…

- Adrian Gheorghiu, fost vicecampion al Romaniei, a semnat cu Viitorul Curița. Il are patron pe Mihai Fudulache. Antrenorul cașunenilor este Costica Ene. Mijlocașul dreapta Adrian Gheorghiu, fost jucator la FC Vaslui, FCM Bacau și Ceahlaul Piatra Neamț, este cea mai recenta achiziție a celor de la Viitorul…

- Sezonul 2017-2018 va fi ultimul pentru Valentin Ghionea in tricoul lui Wisla Plock. Anunțul a fost facut ieri de catre vicecampioana Poloniei, pe site-ul oficial al clubului. Vali Ghionea a ajuns la Wisla de la Constanța in 2012 și a intrat rapid in inimile suporterilor polonezi. Internaționalul roman…

- Sferturile Cupei Ligii Angliei 2017. Marți joaca Arsenal și Manchester City. In Football League Cup (Carabao Cup in acest sezon) participa doar 92 de cluburi, 20 din Premier League și 72 din Football League. Caștigatoarea Cupei Ligii merge in calificarile pentru Europa League. Marți, 19 decembrie 21.45…

- Un apartament de tip studio aflat intr-un imobil nou din Brașov, pentru care lucrarile de construcție vor fi finalizate in toamna anului viitor, a fost scos la vanzare cu prețul de 68.982 de euro, la care se adauga TVA. Acesta este cel mai scump apartament cu o camera pe care il poți cumpara, in momentul…

- Sferturile Cupei Ligii Angliei 2017. Marți joaca Arsenal și Manchester City. In Football League Cup (Carabao Cup in acest sezon) participa doar 92 de cluburi, 20 din Premier League și 72 din Football League. Caștigatoarea cupei merge in calificarile pentru Europa League. Marți, 19 decembrie 21.45 Arsenal…

- Lucian Sanmartean si-a deschis, recent, o academie de fotbal care ii poarta numele. In proiect s-a implicat inclusiv sotia fostului international roman, Maria. A contribuit din plin la punerea pe picioare a scolii. A

- Fost campion al Belgiei, Nicusor Stanciu (24 de ani) se pregateste sa incheie anul in genunchi. Desi Anderlecht Bruxelles a platit in schimbul sau 9,8 milioane de euro – cel mai scump transfer din istoria fotbalului belgian – mijlocasul roman a ajuns sa lustruiasca banca de rezerve a gruparii de pe…

- Internaționalul roman Razvan Marin a marcat un gol pentru Standard Liege in partida de ieri seara, pe care echipa sa a caștigat-o in deplasare, cu scorul de 3-2, in fața formației Oostende, contand pentru sferturile de finala ale Cupei Belgiei, ...

- Adrian Popa a prins doua minute in Reading – Cardiff City 2-2. Gazdele au condus la pauza cu 2-0. Oaspeții au egalat cu goluri in minutele 83 și 90. In Championship, pe ”Madejski Stadium”, in prezența a 16.670 de spectatori, Reading, pregatita de olandezul Jaap Stam, nu s-a putut impune, intr-un meci…

- Inspectorii Ministerului Agriculturii au monitorizat preturile a șase categorii de produse - oua, unt, lapte, zahar, ulei si paine - din trei mari lanturi de magazine: Kaufland, Mega Image si Carrefour. Raportul a vizat evolutia preturilor alimentelor in ultimele doua saptamani. Din raportul Ministerului…

- Mijlocașul roman Razvan Marin a marcat golul echipei Standard Liege, invinsa in deplasare de Waasland-Beveren cu scorul de 3-1, vineri seara, in etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Belgiei la fotbal. Marin a deschis scorul în min. 15, dar gazdele au întors scorul prin golurile…

- Fundasul Vlad Chiriches isi va prelungi contractul cu Napoli pana in 2022, a anuntat presa italiana, citata de News.ro. Internationalul roman in varsta de 28 de ani este considerat o alternativa pentru cuplul defensiv Koulibaly – Albiol. Contractul lui Chiriches cu echipa Napoli expira in 2020, insa…

- Situația lui Adi Popa de la Reading e din ce in ce mai ingrijoratoare, romanul jucand extrem de puține minute in acest sezon. Tehnicianul lui Reading, Jaap Stam, a explicat pentru un site al suporterilor echipei motivul pentru care romanul de 29 de ani prinde extrem de puține minute in actualul sezon. …

- Pe 4 octombrie, Comisia Europeana a transmis Romaniei cinci decizii care includ doua scrisori de punere in intarziere si trei avize motivate in domenii ca piata unica digitala, mediu, mobilitate si transporturi. Termenul de conformare pentru evitarea unor litigii in aceste spete este 4 decembrie.Citeste…

- Florin Cramariuc, meșter popular, a realizat o serie de linguri cu o poveste remarcabila in spate! Invitat la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani”, acesta a dezvaluit care este povestea unei linguri!

- Centenarul Marii Uniri este celebrat, în marile orase ale tarii, cu monumente care sa marcheze evenimentul. Unele sunt noi, iar altele au nevoie de reabilitare dupa ce au fost uitate ani la rând. Pentru toate, autoritatile vor investi importante sume de bani.

- Denis Alibec nu mai este singurul jucator de la FCSB care l-a dezamagit crunt pe Gigi Becali. Constantin Budescu ii calca serios pe urme atacantului. Ba mai mult, „Sarmaluta” a inceput sa fie si obraznic!

- Iasmin Latovlevici a jucat 71 de minute in Galatasaray – Alanyaspor, din campionatul Turciei. Gazdele s-au impus cu 2-0, goluri Yasin Oztekin (33) și Bafetimbi Gomis (88). Internaționalul roman Iasmin Latovlevici a fost titular la gazde și a fost scos de pe teren de Igor Tudor cu 19 minute inainte de…

- Marco Asensio s-a accidentat, avand o problema musculara in zona pelvisului, și nu va juca impotriva Malagai, in meciul de sambata din etapa a 13-a din La Liga. Internaționalul spaniol va lipsi cel puțin 10 zile din lotul lui Real Madrid. ...

- Vlad Morar (24 de ani) a marcat un gol superb in meciul terminat la egalitate pe terenul lui Giannina, scor 1-1. Atacantul roman de la Panetolikos a inscris la fel ca Hagi la Mondialul din 1994 impotriva Columbiei. Morar a bifat execuția spectaculoasa in minutul 69 și a stabilit scorul final, dupa ce…

- Mai multi medici rezidenti s-au adunat, duminica, in fata Ministerului Sanatatii, pentru a protesta fata de conditiile din spitale, dar si fata de faptul ca nu stiu ce salarii vor prima la inceputul anului 2018. „Sunt medic rezident in cadrul Spitalului „Theodor Burghele”. Motivul pentru…

- Zeci de medici rezidenti protesteaza, duminica dupa-amiaza, in fata Ministerului Sanatatii, ei sustinand ca situatia salariilor este incerta intre ianuarie si martie 2018, ei riscand sa primeasca compensatii banesti mai mici, doctorii fiind nemultumiti si de plafonarea sporurilor. Mai…