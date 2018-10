Stiri pe aceeasi tema

- Dacia on Tuesday presented at the Paris Motor Show the new 1.3 TCe available for the Duster model. „This propeller has an aluminum engine block, which benefits from the new technology for the surface treatment of the inside of the cylinders, called „Bore Spray Coating”.

- Dacia e la salonul auto de la Paris, unde a facut un anunț important pentru viitoarele modele pe care le va vinde. Primul pe lista e Duster. La salonul auto de la Paris, de la Dacia era așteptat un exponat surpriza. Din pacate, e departe de a fi o mare surpriza, e vorba doar de-o […] The post Dacia,…

- Ferrari a lansat, intr-un eveniment privat, modelele Monza SP1 și SP2. Doar 500 de astfel de masini vor fi produse si pentru toate exista deja cumparatori. Pretul unei masini depaseste un milion de euro, scrie digi24.ro.

- Un incendiu puternic a izbucnit duminica seara, la etajul sapte al unui bloc din cartierul iesean Dacia. Din primele date, o persoana a fost gasita decedata in apartamentul cuprins de flacari.

- Accident fatal in sectorul Botanica al Capitalei. O femeie a murit dupa ce a fost calcata de o mașina in curtea unui bloc de locuit. Incidentul s-a petrecut pe strada Dacia la intrarea de pe strada Independenței.La fața locului au intervenit oamenii legii si o ambulanța.

- Daca ieri priveam asupra unor imagini oficiale cu viitorul BMW Z4 (2019), iata ca astazi avem vești legate de noua generație BMW Seria 3, un sedan care are rezervat un Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- A șaptea generație a Seriei 3 – unul dintre cele mai vandute modele ale marcii BMW – se afla in ultimele faze ale testarii inainte de a fi lansat pe piața. Bavarezii au oferit și cateva detalii interesante.

- Gabriel Bethlen a fost principe al Transilvaniei intre 1613 – 1629 si un lider al miscarii antihabsburgice din estul si nordul Ungariei in contextul Razboiului de 30 de ani, in care Transilvania s-a situat de partea puterilor oponente Sfantului Imperiu Romano – German. Acesta a incercat sa cucereasca…