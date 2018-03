Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Coarna a declarat joi, la Constanta, ca este convins ca lucrurile in cazul de la Vaslui vor fi asezate "intr-o logica judiciara corecta, iar raspunderea penala va fi raportata la probe". "Acel participant la trafic nu era pentru prima oara cand conducea fara permis. Nu a raspuns somatiilor…

- Valentino Rossi a semnat cu Yamaha o prelungire de contract care-l va ține la echipa inca doi ani dupa sezonul actual. Dupa ce a dat de ințeles ca echipa sa, VR46, nu va promova la MotoGP pana cel devreme in 2021, Rossi și-a bucurat fanii confirmandu-și prezența in campionat pana in 2020. In varsta…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, in data de 15 Martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 7.994,…

- Cinci agenti de la Politia Autostrazi din Ialomita si Constanta au fost ridicati de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA), joi dimineata, in urma unor perchezitii facute la locuintele lor, dar si la sediiul Politiei Autostrazi Fetesti, fiind suspectati ca luau mita de la soferi, pentru a nu-i…

- Organizația județeana a ALDE Constanța a luat decizia ca, la viitoarele alegeri locale și parlamentare, listele de candidați sa includa 50% barbați și 50% femei. Liderii locali ai partidului susțin ca nu copiaza modelul PSD ci doar profita de legea in vigoare.

- MCLAREN SE CONFRUNTA, DE LA INCEPUTUL TESTELOR DE LA BARCELONA, CU O GROAZA DE PROBLEME INSA LIDERII ECHIPEI SPUN CA MAȘINILE NU AU DEFECTE LEGATE DE DESIGN. IN TIMP CE ALONSO A RAMAS FARA ULEI DE MOTOR PE PISTA, ZAK BROWN SPUNE CA ESTE INCANTAT DE CUM SE COMPORTA FOSTUL MOTOR HONDA PE MONOPOSTURILE…

- Legendarul boxer filipinez Manny Pacquiao a anuntat marti ca urmatorul sau meci va avea loc in Malaezia, in mai sau in iunie. ”Malaezia, fara nicio indoiala, va fi locul in care vom boxa. Daca nu va fi in mai, va fi in iunie, pentru a face in asa fel incat pregatirea sa nu-mi impiedice munca”, a declarat…

- JOHANN ZARCO, COMPONENT AL ECHIPEI TECH 3 YAMAHA, A STABILIT CEL MAI RAPID TIMP, CU O ZECIME DE SECUNDA PANA LA RECORDUL DE CIRCUIT. Zarco s-a poziționat ca lider pe timpi cu doua ore inainte de finalul testelor din ultima zi, reușind sa duca o trena de jumatate de secunda inaintea pilotului LCR Honda,…

- PILOTUL YAMAHA, MAVERICK VINALES, A FOST CEL CARE A SETAT RITMUL IN PRIMA ZI DE TESTE DE PRESEZON LA MOTOGP. ACESTEA SE DESFAȘOARA IN QATAR, ACOLO UNDE, PESTE DOAR DOUA SAPTAMANI, VOM AVEA PARTE DE PRIMUL MARE PREMIU AL SEZONULUI. Vinales a fost cel mai rapid in testele din Qatar și anul trecut, reușind…

- RATA DE SUCCES A LUI MARC MARQUEZ, CAMPION 2017 LA CLASA MOTOGP, IN CEEA CE PRIVEȘTE MODUL IN CARE SALVEAZA CAZATURI APROAPE SIGURE NU POATE FI O COINCIDENȚA. DECLARAȚIA A FOST FACUTA DE INSUȘI VALENTINO ROSSI, CARE CONSIDERA REUȘITA LUI MARQUEZ DREPT SEMNATURA A SPANIOLULUI. In drumul sau spre titlul…

- CAMPIONUL MONDIAL, MARC MARQUEZ, A SEMNAT UN NOU CONTRACT CU ECHIPA DE UZINA HONDA. IN CIUDA INTERESELOR DIN PARTEA ECHIPELOR RIVALE, MARQUEZ A FOST CONVINS DE LA INCEPUT CA DOREA SA RAMANA LA HONDA PANA IN 2020, UNDE CONCUREAZA INCA DE LA DEBUTURILE SALE LA CLASA MARE, IN 2013. Marquez a speculat chiar…

- Honda a anuntat ca i-a prelungit cu doi ani contractul lui Marc Marquez, pilotul spaniol urmand sa concureze pana in anul 2020 pentru constructorul japonez. In sezonul trecut, Marquez si-a trecut in palmares al patrulea titlu de campion mondial la MotoGP.

- POL ESPARGARO A INCEPUT SEZONUL 2018 CUM NU SE PUTEA MAI PROST. A INCASAT O CAZATURA IN TESTELE DIN MALAEZIA, APOI A RATAT TESTELE DIN THAILANDA DIN CAUZA UNEI OPERAȚII DE HERNIE. ASTA NU-L IMPIEDICA INSA PE SPANIOL SA CREADA INTR-UN AN BUN PENTRU KTM. Constructorul austriac a strans 69 de puncte in…

- VALENTINO ROSSI ȘI MAVERICK VINALES NU SUNT MULȚUMIȚI DE CUM SE COMPORTA MOTOCICLETELE YAMAHA. CONCLUZIILE TRASE DE CEI DOI PILOȚI DUPA TESTELE DIN THAILANDA, DAR ȘI DE TEAM MANAGER-UL MASSIMO MEREGALLI, NU ANUNȚA VREMURI BUNE LA ECHIPA DE UZINA A CONSTRUCTORULUI DIN IWATA. Problemele au inceput anul…

- ȘI LA PROPRIU, ȘI LA FIGURAT, PILOȚII DE LA CLASA MARE MOTOGP AU AVUT PARTE DE TREI ZILE DE FOC PE CIRCUITUL DE LA BURIRAM DIN THAILANDA, ACOLO UNDE AU DESFAȘURAT A DOUA TURA DE TESTE PENTRU SEZONUL 2018, DUPA CEA DE LA SEPANG. PILOȚII S-AU CHINUIT SA ȚINA PASUL CU RITMUL IMPUS DE DANI […] Acest articol…

- Three-time British Touring Car Champion Gordon “Flash” Shedden will race an Audi RS 3 LMS in the inaugural World Touring Car Cup (WTCR) this year. The Scotsman will compete for Belgian WRT Racing in what is likely to be a 30-race season. Shedden, who becomes an Audi Sport driver, is expected to commence…

- Zodiac chinezesc 2018. Cum va fi Anul Cainelui de Pamant Anul Nou Chinezesc incepe pe data de 16 februarie și aduce o mulțime de schimbari. Specialiștii in zodiacul chinezesc sunt de parere ca anul 2018 va fi unul plin de evenimente și pentru a ține la distanța situațiile neplacute, ar fi bine sa punem…

- Azi e sarbatoare naționala in Coreea de Sud (Seollal - Anul Nou Lunar), iar Yun Sungbin le-a facut compatrioților sai ziua și mai frumoasa. Sportivul in varsta de 23 de ani a adus a doua medalie de aur pentru țara sa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang. El este primul sud-coreean care reușește sa…

- CAMPIONUL MONDIAL MOTOGP MARC MARQUEZ A DECLARAT CA A INCEPUT DISCUȚIILE CU HONDA PENTRU POSIBILITATEA DE PRELUNGIRE A CONTRACTULUI SAU PENTRU INCA UN AN LA ECHIPA PRODUCATORULUI JAPONEZ. LA FEL CA APROAPE TOȚI PILOȚII MOTOGP DIN GRILA, MARQUEZ RAMANE FARA CONTRACT LA FINAL DE 2018, FIIND DEJA ȚINTA…

- Simona Halep, tot pe locul 2 WTA. Poate reveni pe prima poziție mondiala. Confirma ca a semnat cu Nike. In recuperare dupa accidentarea la glezna, Simona Halep nu a participat la meciurile pe care naționala feminina de tenis le are in cadrul Fed Cup, competiție ce a avut loc, la finalul saptamanii,…

- Atletul constantean Razvan Grecu CSS1 CS Farul; antrenor, Daniel Cojocaru a cucerit titlul de campion balcanic la juniori 1, in proba de sala de triplusalt, cu ocazia competitiei care s a desfasurat in capitala Bulgariei, Sofia.Cea mai buna performanta a lui Razvan a fost 15,93 m, ceea ce reprezinta…

- Simona Halep, 2 WTA, ar urma sa evolueze, saptamana viitoare, in cadrul turneului de la Doha (Qatar). Deocamdata, jucatoarea din Constanța nu știe daca va fi apta fizic pentru aceasta competiție, dar numele ei a aparut la tragerea la sorți. Simona Halep s-a antrenat in tricoul noului sponsor.…

- FEEDBACK-UL TEHNIC PE CARE VALENTINO ROSSI IL DA INGINERILOR DE LA YAMAHA ESTE MULT MAI VALOROS DECAT CEL AL COECHIPIERULUI MAVERICK VINALES, ESTE DE PARERE MANAGERUL ECHIPEI YAMAHA MOTOGP, MASSIMO MEREGALLI. La finalul celor doua zile incurajatoare de teste de la Sepang, Malaezia, atat Rossi, cat și…

- Returning Monteiro brings winning expertise to Boutsen Ginion Racing Guerrieri joins ALL-INKL.COM Munnich Motorsport for FIA World Touring Car Cup Teams will benefit from customer support service from JAS Motorsport at all events Esteban Guerrieri and Tiago Monteiro are the latest star drivers to join…

- INTR-UN INTERVIU EXCLUSIV PENTRU PUBLICAȚIA MOTORSPORT, CASEY STONER, DUBLU CAMPION MONDIAL LA MOTOGP ȘI O ADEVARATA LEGENDA VIE A MOTOMONDIALULUI DE VITEZA A VORBIT, PRINTRE ALTELE, DESPRE LIPSA DE PROGRES DE LA FRUNTEA CLASAMENTULUI MOTOGP, DE LA RETRAGEREA SA DIN 2012 ȘI PANA IN ZILELE NOASTRE. Cunoscut…

- Simona Halep a inceput tratamentul de recuperare la Cluj-Napoca. Fostul numar 1 WTA nu va juca pentru echipa Romaniei in Fed Cup, contra Canadei, din cauza accidentarii suferite la turneul Australian Open. Simona Halep a intrat pe mana echipei de la Kinetic Sport Medicine Cluj, iar tratamentul pe care…

- IN CADRUL UNEI CEREMONII CARE A AVUT LOC LA ROMA, MOTOGP A PREZENTAT VIITOAREA CLASA COMPLET ELECTRICA MOTO E, “FIM ENEL MOTOE WORLD CUP”, CATEGORIE CARE VA DEBUTA IN 2019 CU O GRILA DE 18 PILOȚI. MOTOCICLETELE VOR FI IDENTICE SI VOR FI REALIZATE DE ENERGICA. In urma primelor teste ale noilor motoare,…

- Unele guri sustin ca mijlocașul de 32 de ani va evolua din nou in Liga 1, scrie gsp.ro. Prepelița ar fi purtat mai multe randuri de discuții cu șefii Concordiei Chiajna. Citeste si Gaz Metan Medias - FCSB: S-a decis arbitrul meciului Mijlocașul ar fi acceptat propunerea ilfovenilor…

- JORGE LORENZO A DOMINAT A TREIA ZI DIN PRIMA SESIUNE DE TESTE OFICIALE A ANULUI. LA SEPANG, SPANIOLUL A STABILIT UN NOU RECORD DE PISTA, DEȘI SUFERISE UN ACCIDENT IN PRIMA PARTE A ZILEI. Triplul campion mondial al clasei MotoGP se afla la prima “intalnire” oficiala cu modelul Ducati GP18, dar in Malezia…

- Tribunalul Gorj a dat dreptate marti, 30 ianuarie, firmei BVA Coal, intr-unul din procesele pe care le are cu Complexul Energetic Oltenia. Este vorba de firma de apartament din Constanta prin care compania condusa la acea vreme de Laurentiu Ciu...

- Veste cumplita pentru familia femeii de 48 de ani, din comuna constanțeana Castelu. Trupul femeii a fost gasit între stabilopozi, în zona Pescarie, din Constanța. Femeia era cautata de familie care au postat un anunț pe Facebook: "Fina mea, Sîrbu Diana, din comuna Castelu,…

- Sub sloganul "USR e vocea taldquo;, membrii organizatiei judetene a USR isi propun ca in urmatoarea perioada sa fie prezenti in orasele din judet pentru a dialoga cu locuitorii.In weekend, echipele USR au discutat cu locuitorii din Constanta si Mangalia. In cadrul aceleiasi actiuni, au fost distribuite…

- Cand se intoarce Simona Halep in Romania de la Australian Open 2018. Invinsa in finala de la Mebourne de daneza Caroline Wozniacki , Simona Halep revine la București luni dimineața. ACTUALIZARE 29 ianuarie, ora 09.40. Simona Halep va ieși din aeroport pe la unul dintre terminalele normale, nu pe la…

- Meteorologii au anuntat, in urma cu putin timp, ca este Cod galben, de ceata densa pe arterele de circulatie din municipiul Constanta.Totodata, potrivit Infotrafic porturi maritime romanesti sunt inchise la operare din cauza vizibilitatii reduse.Dar parca altfel se vede ceata daca te afli prin oras.Tocmai…

- Numarul imbolnavirilor de rujeola de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.559, 50 de cazuri noi fiind inregistrate in ultima saptamana. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunta ca 10.093 de cazuri au aparut la persoane care nu s-au vaccinat deloc,…

- Asociatia Medio Pro din Brasov si Agentia pentru Protectia Mediului din judetul Tulcea au început licitatiile în cadrul unui proiect prin care se va întocmi planul de management integrat pentru zona interjudeteana Dunarea Veche-Bratul Macin. Planul de management va fi realizat în…

- O tanara din Constanta risca o amenda cuprinsa intre 10.000 si 20.000 de lei dupa ce a intrat cu masina pe plaja si apoi in mare. Gestul femeii a fost surprins si facut public pe paginile de socializare.

- Tanara de 35 de ani a nascut in cursul nopții de marți spre miercuri, insa, in timpul nașterii, a suferit o ruptura de uter, care a dus la hemoragie interna, scrie replicaonline.ro. Potrivit datelor furnizate de medici, femeia a fost resuscitata de cinci ori, insa in jurul orei 11:00 a pierdut…

- Parcurgand capitolul dedicat invatamantului dobrogean, scris de inspectorul sef Ioan Georgescu in volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, realizam cu atat mai mult valoarea de adevar a butadei "Istoria se repeta ldquo;, evident, cu nuanta ei de... sarcasm.…

- Antonia a avut o relație speciala cu mama ei, Denise Iacobescu pe care o considera inainte de toate și cea mai buna prietena. Dupa ce a incercat sa o ajute in cariera, incercand sa puna o vorba buna la toate locurile de munca precendente, acum Antonia iși promoveaza mama și incearca sa-i faca un capital…

- VALENTINO ROSSI A FOST NOMINALIZAT PENTRU PREMIUL “REVENIREA ANULUI”, IN CADRUL GALEI LAUREUS. PILOTUL ECHIPEI DE UZINA YAMAHA A IMPRESIONAT PE TOATA LUMEA CAND S-A INTORS PE CIRCUIT LA NUMAI TREI SAPTAMANI DUPA CE SUFERISE O FRACTURA DE TIBIE ȘI PERONEU. Insa nu numai ca s-a intors pe circuit, ci s-a…

- Romania a devenit campioana europeana la bob 4 persoane Under 23, la intrecerea desfasurata in Germania, la Winterberg, iar din echipajul medaliat cu aur a facut parte si Alexandru Andrei Bugheanu, cunoscut in special pentru evolutiile sale din atletism, sub culorile CS Farul Constanta Pregatit la atletism…

- Tinerii dezavantajati care provin din centre de plasamenst sau au copii in intretinere vor putea lucra doi ani la stat. Cele 24 de luni ar trebui sa le fie suficiente pentru a-si castiga competentele profesionale necesare in baza carora sa isi gaseasca apoi un loc de munca la privat. Masura…

- Horoscop 2018. Niciodata nu stim ce ne pregateste viitorul, iar pentru unii nativi, astrele sunt pregatite sa ofere tot ce-i mai bun. Desi nu se astepta vreodata, femeia Varsator va avea parte de castiguri numeroase in anul 2018, reusind astfel sa obtina o suma uriasa de bani la care nici nu visa. Horoscop…

- Digi24 a analizat situatia actuala a lui Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, care a anuntat ca va cere azil politic in Madagascar.Potrivit sursei mentionate Radu Mazare este la un pas sa intre pe lista celor mai cautati fugari, in functie de solutia instantei supreme care va decide…

- Legea fumatului a fost modificata, iar in prezent se afla la Camera Deputatilor, potrivit senatorului de Constanta, Nicolae Moga. „Legea fumatului a fost modificata in Senat, acum ea este la Camera Deputatilor de aproape un an de zile. Ea trebuie introdusa pe ordinea de zi, pentru ca e camera decizionala. Noi…

- Ies la iveala amanunte terifiante din viata pugilistului care a fost gasit mort. Acesta a scris un mesaj de adio inainte sa isi puna capat zilelor. Si-a taiat venele intr-o parcare. Sportivul nu era la prima tentativa.Citeste si: Aparitie SOC pe cerul Romaniei: Obiectul luminos NU a fost detectat…

- Veniturile salariale in Minato, zona din Tokyo in care si-au infipt radacini giganti din industria hi-tech, precum Google, Honda, Apple si Sony, au crescut cu 251% in perioada 2012-2016, in comparatie cu salariul mediu in Tokyo care a crescut doar cu 7%, potrivit Quartz. Japonia a fost considerata…

- Fiul lui Costin Lazar, campion național și cel mai tehnic jucator al turneului. Mijlocașul de la FC Voluntari a dat de știre țarii. Vezi galeria foto + 2 + 2 ”Mandru de baiatul meu .STEFAN CEL MARE.Campion pe tara cu Prosport Bucuresti 2009 si cel mai tehnic jucator al turneului Gheorghe Ene 2017.??Proud…