MotoGP: Maverick Vinolas a câștigat Marele Premiu al Olandei Maverick Vinalas (Spania, Yamaha) a câștigat, duminica, pe circuitul de la Assen, Marele Premiu al Olandei la MotoGP. Acesta a fost urmat pe podium de ibericul Marc Marquez (Spania, Honda) și francezul Fabio Quartararo (Yamaha).

Cronometrat în 40min. 55 sec 415/1000, Maverick Vinalas a fost mai rapid cu 4 sec 854/1000 decât Marc Marquez și cu 9 sec 738/1000 decât Fabio Quartararo, aflat la a doua clasare pe podium din cariera sa.

Marc Marquez și-a marit avansul la 44 de puncte în clasamentul piloților. Cu patru victorii în acest sezon, Marquez are un total… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

