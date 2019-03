Stiri pe aceeasi tema

- Teodor „Tedi” Emi, motociclistul care a avut nevoie, saptamana trecuta, de cinci secunde pentru a-l trimite in lumea viselor pe Mircea Badea a trecut, acum patru ani, printr-un moment asemanator. Unul care, la acea vreme, l-a bucurat teribil pe realizatorul Antenei 3. In 2015, la putin timp dupa ce-l…

- Tedi il umileste grav pe Mircea Badea, dupa ce l-a batut in ring, facandu-l praf in doar cinci secunde. Motociclistul detine centura neagra cu 3 Dan in kickboxing si a marturisit ca se astepta ca prezentatorul TV sa se fi pregatit in acesti patru ani, de la ultima lupta, pe care Badea a pierdut-o de…

- Teodor „Tedi” Emi, cel care l-a facut KO pe Mircea Badea in doar 5 secunde intr-o lupta de kickboxing, a fost, in urma cu 4 ani, protagonistul unor imagini asemanatoare, in care a ramas inert dupa o lovitura incasata in ring. In martie 2015, Teodor Emi a fost lasat fara cunoștința de procedeul adversarului…

- Mircea Badea s-a batut din nou cu motociclistul Teodor ”Tedi” Emi, iar rezultatul nu a fost diferit fața de bataia trecuta. Realizatorul tv a fost culcat la pamant in cinci secunde.Un pumn și un genunchi a fost de ajuns pentru ca Mircea Badea sa ajunga la podea, leșinat. ”Artele martiale inseamna multa…

- Sambata, Mircea Badea a fost batut din nou de motociclistul-luptator Teodor „Tedi” Constantin. Cunoscutul promotor de K-1, Eduard Irimia, l-a desființat pe pagina de socializare pe Teodor Emanuel Constantin. Irimia l-a ironizat pe „Tedi”, scriind ca o sa aiba ce povesti la nepoți, anume ca l-a batut…

- Mircea Badea, 44 de ani, cunoscutul jurnalist de la Antena 3 și unul dintre cele mai controversate personaje din spațiul public, e in centrul atenției dupa knock-out-ul incasat sambata de la Teodor „Tedi" Emi, un motociclist cu care mai avusese disensiuni in trecut. In 2014, cei doi s-au mai luptat…

- Mircea Badea, vedeta Antena 3, a fost facut knock-out intr-un meci demonstrativ de kick-boxing contra lui Teodor „Tedi” Emi ... The post Mircea Badea, KO de cosmar incasat de la Teodor Emi, motociclistul care l-a mai batut si in trecut. Reactia vedetei VIDEO appeared first on Renasterea banateana .

- Mircea Badea, vedeta Antena 3, a fost facut knock-out intr-un meci demonstrativ de kick-boxing contra lui Teodor „Tedi” Emi, celebrul motociclist cu care se batuse si in trecut. „Sa spui despre asta ca e „motociclist”, cand vezi cu ce se ocupa si carte de vizita are, e ca si cum ai spune ca un fotbalist…