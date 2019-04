Motocicliști – în paradă prin Timișoara. Campanie antiaccidente pe străzile orașului Motocicliștii vor porni in „Campania Moto Anti-Accidente Timișoara 2019” sambata, 11 mai, incepand cu ora 12, din parcarea Heaven, strada Ripensia nr. 40. Incepand inca de la ora 11, motocicliștii vor pleca din diferite colțuri ale orașului, singuri sau in grupuri mici, spre locul de adunare de langa Stadionul Dan Paltinisanu, de unde la ora 12 vor pleca in marea parada a comunitații moto timișorene, pe traseul: Bdul. Liviu Rebreanu, Brancoveanu, Gara, Centru, Take Ionescu. Parada se incheie in jurul orelor 12.45 la clubhouse Big Red Machine din Ghiroda, str. Victoria nr.2. Party-ul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

