- Un barbat a ajuns la spital duminica, dupa ce a intrat cu motocicleta pe care o conducea intr-o groapa nesemnalizata din asfalt iar mai apoi a cazut pe carosabil. Accidentul s-a produs in jurul orei 18:00, in localitatea Secașel din comuna Ohaba. Potrivit primelor informații, barbatul s-a rasturnat…

- Un motociclist a fost transportat la spital, duminica, dupa ce a cazut și s-a lovit la o mana. Din primele informații, acesta nu e grav ranit. Accidentul a avut loc in localitatea Secașel din comuna Ohaba. Motociclistul a cazut pe carosabil și s-a lovit la o mana.

- Un motociclist s-a ranit grav, duminica, dupa ce a cazut de pe un deal, langa localitatea Loman, județul Alba. Potrivit Poliției Alba, motociclistul are 42 de ani. ”Acesta a fost transportat la spitalul orașenesc din Sebeș unde a ajuns in stare de inconștiența”, potrivit polițiștilor. Știre in curs…

- Un elicopter SMURD a decolat, sambata, la ora 18.50, de la Alba Iulia, cu destinația Targu Mureș, avandu-l la bord pe tanarul de 29 de ani, ranit grav intr-un accident de motocicleta petrecut la Laz. Starea baiatului este grava. Timp de cateva ore el s-a aflat sub ingrijirea personalului medical de…

- In urma cu doar cateva minute, la Petrova a avut loc un accident feroviar. La pasajul de trecere la nivel a caii ferate, la iesire spre localitatea Petrova, trenul a lovit un autoturism. Accidentul s-a soldat cu doua victime, neinracerate. Intervine Sectia Viseu de Sus, SVSU Leordina si doua echipaje de…

- Un barbat din Sebeș, angajat al Albacher, a murit, joi, dupa ce marți a fost lovit de un palet incarcat cu sute de litri de apa, descarcat dintr-un camion cu ajutorul unui transpalet electric. Accidentul s-a produs intr-un depozit din Cugir, barbatul fiind distribuitor al societații de bere. Potrivit…

- Marți, inzona Capalna, a avu loc un accident rutier pe DN 67 C. Un motociclist a pierdut controlul asupra motocicletei si a cazut in albia raului Sebeș. Este posibil sa fie ranit grav. Revenim cu amanunte.

- Un jandarm din Galați a fost lovit vineri de o mașina pe o trecere de pietoni din oraș, fiind al doilea accident din acest an in care victima este un lucrator al Jandarmeriei Galați. Barbatul a fost transportat in stare grava la spital, iar polițiștii au deschis o ancheta.Accidentul s-a produs…