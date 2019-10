Motociclist rănit după ce a intrat în mașina din fața lui, la Dumbrăvița Din primele informații furnizate de reprezentanții IPJ Timiș, motociclistul de 35 de ani se deplasa dinspre Timișoara spre centrul comunei Dumbravița și nu a pastrat distanța regulamentara fața de autoturismul aflat in fața sa, condus de un barbat de 50 de ani, și a intrat din plin in acesta. In urma impactului, motociclistul a fost ranit și transportat la spital. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și continua cercetarile pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

