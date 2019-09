Motociclist, prins fara permis de conducere, la Eforie Sud

Stiri pe aceeasi tema

- Un control de rutina al politistilor a dus la identificarea in trafic a unui sofer care conducea cu un permis de conducere ucrainean fals, pe bancheta din spate a masinii fiind descoperita si o cantitate de tigarete de contrabanda. Autoturismul a fost indisponibilizat, iar barbatul de la volan este…

- Ieri, politistii Biroului de Investigatii Criminale Gherla au identificat si retinut un barbat de 49 de ani, din municipiul Gherla, pe numele caruia magistratii Judecatoriei Gherla au emis un mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile. Barbatul este cercetat sub aspectul comiterii…

- Potrivit oamenilor legii, in jurul orei 3.40, proprietarul, un barbat de 64 de ani din oras, a sunat la 112 pentru a reclama faptul ca persoane necunoscute i-au furat masina, pe care o lasase, in seara anterioara, parcata pe o strada. „La fața locului s-a deplasat de urgența echipa…

- Tanarul de 23 de ani, din Cobia, prins de sase ori fara permis de conducere, a fost din nou retinut de Politie, in urma unei alte isprave. Se pare ca si-a batut bunica si a dat foc locuintei, dupa care a fugit. Acesta era arestat la domiciliu.

- La data de 21 iulie a.c., in jurul orei 13.00, politistii Biroului Rutier Turda au depistat un barbat de 24 de ani, din comuna Mihai Viteazul, judetul Cluj, care a condus un autoturism pe strada 22... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, miercuri dimineata, politistii din cadrul Politiei municipiului Slatina au depistat un barbat de 42 de ani din orasul Bals in timp ce conducea un autoturism in municipiul Slatina avand o alcoolemie de 0.53 mg/l alcool pur in aerul…

- O patrula din cadrul Poliției municipiului Radauți a oprit pentru control, joi, la ora 15.30, pe strada 22 Decembrie din localitate, un autoturism cu numar provizoriu de inmatriculare condus de un barbat de 30 de ani, din comuna Burla.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, polițiștii au…

- „La data de 9 iunie, politistii Sectiei 3 Iasi au oprit pentru control un autoturism condus de catre un tanar de 28 de ani, din comuna Movileni. In urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca acesta nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. In cauza a fost intocmit dosar…