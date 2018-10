Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 53 de ani, din comuna Scoarța, și-a pierdut viața, miercuri seara, dupa ce a cazut cu motocicleta, intr-o prapastie de pe Cheile Sohodolului. Un șofer, martor la eveniment, a sunat la 112. „Un conducator auto a sesizat poliția cu privire la faptul ca a observat un motociclist…

- DN 7C, Balea Cascada: Cetațean strain, in varsta de 31 de ani, motociclist, in timp ce se deplasa catre Sibiu, pe un tronson de drum in curba, derapeaza! Ca urmare, barbatul pierde controlul direcției și cade pe carosabil. Read More...

- Tragedie fara margini in satul Bulaiești, raionul Orhei, din republica Moldova. O fetița de trei ani a cazut intr-o fantana din curtea casei și a murit acolo. Parinții fetei lucrau la Chișinau și au lasat-o pe copila in grija bunicii și strabunicii ei, a anunțat publika.md. Strabunica fetei spune ca…

- Tragedie in masivul Piatra Craiului. O turista a murit dupa ce a cazut aproape 50 de metri , intr-o rapa. Misiunea de recuperare a cadavrului s-a incheiat dupa mai bine de 14 ore. Victima este Diana Pora, o brașoveanca de 28 de ani care iubea muntele. Prietenilor nu le vine sa creada ca tanara și-a…

- O mama si copilul ei au cazut pe sinele de la metrou, in Londra, iar acesta a trecut peste ei. Din fericire, au reusit sa scape cu viata fiindca s au bagat in spatiul dintre sine pana a trecut trenul, iformeaza Antena3.ro De asemenea, si sotul femeii a scapat cu bine. Acesta sarise de pe peron pentru…

- Un motociclist ar fi fost grav ranit in urma unui accident rutier petrecut marți, in jurul pranzului pe DN 76 C, in zona Capalna. Potrivit IPJ Alba, un accident rutier s-a petrecut marți, in jurul orei 11:30 pe DN 76 C in zona Capalna. Din primele informații un motociclist a piedut controlul asupra…

