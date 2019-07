Motociclist din Gherla rănit în accident lângă Uriu, în Bistrița-Năsăud Un motociclist a fost ranit in urma unui accident rutier, produs sambata in jurul orei 13, pe fondul nepastrarii unei distanțe de siguranța in mers, in județul Bistrița-Nasaud. Din primele verificari efectuate de polițiști din Beclean la fața locului a rezultat faptul ca, pe DN17, intre localitațile Cristeștii Ciceului și Uriu, un tanar de 26 … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

