Motociclist acroșat la ieșirea din Timișoara de un șofer neatent Un motociclist, in varsta de 30 de ani, a ajuns la spital dupa ce a fost acroșat de un șofer neatent. Incidentul s-a petrecut pe DN 69, la ieșirea din Timișoara spre Sanandrei. Șoferul, in varsta de 27 de ani, care era pe banda unu a trecut pe cealalta banda fara a se asigura și […] Articolul Motociclist acroșat la ieșirea din Timișoara de un șofer neatent a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc pe șoseaua de centura a Timișoarei, la ieșirea din Dumbravița. Șoferul unei autoutilitare a vrut sa vireze la stanga, dar nu s-a asigurat. The post Motociclist grav ranit la ieșirea din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Un sofer in varsta de 19 ani a acrosat mortal vineri seara pe DN 2B, pe raza localitatii buzoiene Bentu, un biciclist in varsta de 46 de ani, din localitatea Galbinasi. Potrivit Biroului de presa al IPJ Buzau, din primele verificari a rezultat ca in timp ce conducea un autoturism din directia…

- Viața unui bebeluș in varsta de doar 5 luni a fost pusa in pericol astazi, in urma unui accident rutier care a avut loc in Timișoara. Incidentul s-a petrecut in zona stadionului „Dan Paltinișanu”. O femeie in varsta de 38 de ani conducea pe calea de acces dinspre stadion, iar la interesecția cu strada…

- Doua fetițe au ajuns in spital in aceasta dimineața, in urma unui accident rutier care a avut loc aproape de Timișoara. Vina o poarta un barbat care nu a oprit la semnul „stop”. Incidentul s-a produs in localitatea Moșnița Noua. Șoferul vinovat, in varsta de 39 de ani, circula pe strada Medvej, iar…

- Din pricina neatenției la volan a unui tanar, un barbat in varsta de 56 de ani a ajuns la spital, cu ambulanța, fiind victima a unui accident rutier. Incidentul a avut loc in zona Garii de Nord din Timișoara. In varsta de 24 de ani, șoferul vinovat circula pe strada Garii, dinspre Gara de Nord, ...…

- O femeie gravida a fost internata pentru investigații amanunțite dupa ce mașina in care se afla s-a rasturcat. Șoferul, un barbat in varsta de 38 de ani din Radauți, a calcat mai tare pedala de accelerație, a lovit un cap de pod, iar mașina s-a rasturnat. Incidentul a avut loc azi dimineața pe raza…

- O persoana a fost ranita usor in urma unui accident produs miercuri pe A1 in zona localitatii Belint. Pompierii au anuntat ca in accident au fost implicate doua automarfare. ”ISU Banat al judetului Timis a primit un apel pe SNUAU 112 privind producerea unui accident rutier pe Autostrada A1 km 460, sensul…

- Circulația pe autostrada A1 a fost blocata, astazi, pe ambele sensuri, dupa ce doua TIR-uri s-au ciocnit. Incidentul s-a petrecut la km 460, pe sensul de mers Lugoj – Timisoara. Un camion staționat pe banda de urgența a fost acroșat si un alt autotren, care transporta piese metalice și care circula…