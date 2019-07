Motociclist accidentat pe DN1, la Movila Vulpii

Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist a fost accidentat vineri pe DN1, in zona Movila Vulpii. Circulația spre Ploiești a fost deviata prin Baicoi. Potrivit IPJ Prahova, accidentul a avut loc pe DN1, zona Movila Vulpii, pe sensul spre Ploiesti, intre un autovehicul si o motocicleta. "Din primele verificari, se pare ca motociclistul…

- Un motociclist a fost accidentat, vineri, pe DN 1, in zona Movila Vulpii, la fata locului intervenind un elicopter SMURD, iar circulatia spre Ploiesti a fost deviata prin Baicoi, informeaza IPJ Prahova, potrivit Agerpres.CITEȘTE ȘI: Nu e de joaca! De ce trebuie sa guști mancarea cu o lingura…

- UPDATE 19.40 - Traficul pe DN1, spre Ploiești, va fi deviat de la Paralala 45 prin Baicoi, dupa cum anunța Poliția Județeana.Un grav accident de circulație s-a produs vineri seara, in jurul orei 19.15, pe DN1, in zona Movila Vulpii, pe sensul de mers spre Ploiești. Au fost implicate un autoturism și…

- Un șofer in varsta de 49 de ani, din Mitocu Dragomirnei, a fost prins de polițiști, la Iași, dupa ce ieri, in jurul orei 15.00, a provocat un accident pe strada Depoului din Suceava și a disparut de la fața locului. Accidentul s-a soldat cu ranirea unui copil de 10 ani. Minorul se deplasa pe […]

- Ploiești, 31 mai 2019 Umare anuntului transmis de catre S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. prin adresa nr.07 din 30 mai 2019, va comunicam faptul ca in ziua de luni, 03.06.2019, incepand cu ora 03.00, alimentarea cu apa potabila se va intrerupe pe tronsonul C.R.P. Faget – Movila Vulpii (sursa…

- Un tanar in varsta de 17 ani a fost accidentat de o mașina la trecerea de pietoni de langa stația de autobuz „Banca", pe strada Ana Ipatescu din municipiul Suceava. Accidentul s-a petrecut marți dimineața, in jurul orei 8.45, iar pietonul nu a suferit leziuni grave, rezulta din primele ...

- UPDATE: Cinci persoane au fost implicate in accident, iar 3 dintre ele au fost transportate la Spitalul Judetean din Ploiesti. Un accident rutier s-a produs in jurul orei 14 pe DN 1, in zona intreprinderii Forja Neptun, pe sensul de mers catre Campina. "Traficul restricționat, se va…

- Marti seara, in jurul 21.30, pe Bulevardul Republicii din Ploiesti a avut loc un accident mortal cu victima un pieton. Accidentul a avut loc pe axul central al bulevardului. La volanul masinii implicate s-a aflat un barbat in varsta de 40 de ani, din Ploiesti. Testarea etilotest a soferului a avut rezultat…