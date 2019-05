Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in aceasta dupa-amiaza pe Calea Aradului din Timișoara. Un pieton care trecea strada regulamentar a fost izbit in plin de o mașina, pe trecerea de pietoni din dreptul Facultații de Agronomie. „Un barbat in varsta de 42 de ani a condus un auto pe calea aradul dinspre strada miresei spre…

- Accident grav seara trecuta pe centura Lugojului. Șoferul unui tir nu a adaptat viteza la condițiile meteo, a derapat și a lovit o mașina, care a fost proiectata intr-un șanț. Autoturismul a fost strivit și doar norocul a facut ca nici șoferul și nici pasagerul sa nu iși piarda viața. Starea șoferului,…

- Accident in Calea Șagului, in aceasta seara, in urma caruia doua persoane au ajuns la spital. Ambii raniți sunt victimele colaterale ale unui tampon dintre un tir și un autoturism, cel din urma fiind proiectat pe trecerea de pietoni, chiar in momentul in care persoanele ce au fost ranite traversau strada.…

- Accident grav. Mașina de poliție rasturnata. Doi polițiști au fost raniți grav FOTO O mașina de poliție s-a rasturnat in București, in zona Lujerului. Potrivit primelor informații, in automobil se aflau doi polițiști. Antalya cu avionul din Baia Mare. Vezi aici oferta In urma cu scurt timp, prin apel…

- Reprezentantii ISU Timis au fost informati ca in masina lovita a ramas incarcerata o tanara de 12 ani. Pana sa ajunga echipajul medical la fata locului, fata a fost scoasa din masina.

- Reprezentantii ISU Timis au fost informati ca in masina lovita a ramas incarcerata o tanara de 12 ani. Pana sa ajunga echipajul medical la fata locului, fata a fost scoasa din masina.

- Un autoturism a acroșat o autoutilitara, miercuri dimineața, la kilometrul 474, pe autostrada A1, in zona localitații Topolovațu Mare, pe sensul de mers dinspre Lugoj spre Timișoara. In urma impactului, autoturismul a ajuns pe banda de urgența și a fost cuprins de flacari. Șoferul a reușit…

- Accident grav, in aceasta seara, in localitatea Moșnița Noua. Un varstnic neglijent, care incerca sa treaca strada printr-un loc nepermis, a fost calcat de un autoturism. Barbatul in varsta de 71 de ani a fost transportat de urgența la spital. La volanul autoturismului se afla o femeie in varsta de…