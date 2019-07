Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul italian Danilo Petrucci (Ducati) a castigat, duminica, Marele Premiu al Italiei la MotoGP, a sase etapa a Campionatului Mondial de Motociclism Viteza, disputat pe circuitul de la Mugello, informeaza news.ro.Petrucci a fost urmat de spaniolul Marc Marquez (Honda) si de italianul Andrea…

- Europenii s-au deplasat la urne in numar mare pentru a alege noul Parlament European, in ultima zi a scrutinului inceput joi in Olanda si Marea Britanie si care s-a incheiat duminica in 21 de tari, printre care Germania, Franta, Italia si Spania, relateaza AFP. France Presse identifica cinci elemente…

- Pilotul spaniol Marc Marquez (Honda) a reusit cel mai rapid tur de circuit in Marele Premiu al Frantei la motociclism viteza si va pleca din pole position la clasa MotoGP, dupa o sesiune de calificari afectata sambata usor de ploaie, relateaza AFP. Marquez, campionul mondial en titre, a reusit cel mai…

- Spaniolul Marc Marquez (Honda) a castigat, duminica, pe circuitul de la Jerez, Marele Premiu al Spaniei la MotoGP, a patra etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza, potrivit news.ro.Marquez s-a impus in acest an si la GP-ul Argentinei. Duminica, pe locurile doi si trei s-au…

- Romanii sunt cei mai numeroși medici straini din Germania și alcatuiesc o diaspora distincta de cea din Franța, Italia sau Spania. In Germania, este o diaspora “in care spiritul de organizare, un fel de simț al dreptații sociale, dar și generozitatea sunt bine dezvoltate”, spune Emil Hurezeanu, ambasador…

- Pilotul spaniol Alex Rins (Suzuki) a castigat, duminica, la Austin (Texas), Marele Premiu al Americilor, la clasa MotoGP, in Campionatul Mondial de motociclism viteza, scrie Agerpres. Rins a reusit prima sa victorie la categoria regina, fiind urmat in clasamentul cursei de ''veteranul'' italian…

