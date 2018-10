Stiri pe aceeasi tema

- Deea și Dinu Maxer au implinit zece ani din momentul in care s-au casatori, motiv pentru care și-au reinnoit, marți, juramintele. Cu aceasta ocazie au și organizat o petrecere fastuoasa, la un restaurant de lux. “Am facut nunta de zece ani pentru ca Dinu si-a pierdut verigheta anul trecut, cand ne-am…

- Profitand ca parcarea in Alba Iulia este inca fara plata, un angajat MAI s-a gandit sa profite și sa iși lase loganul nu pe unul, ci pe doua locuri, in parcarea din fața stadionului Cetate din Alba Iulia. O fi luat aceasta decizie pentru a putea deschide bine ușile pe ambele parți, in caz de […]

- Magdalena Șerban iși dorește ca procesul sa continue insa vrea arest la domiciliu. Iar motivul uluitor pentru care opteaza pentru acest lucru il dezvaluie chiar ea. Magdalena Serban a impins pe 12 decembrie o tanara pe liniile de metrou si a lovit-o cu piciorul in zona capului, pentru a se asigura ca…

- Teatrul National din Timisoara nu va fi prezent la Reuniunea Teatrelor Nationale Romanesti de la Chisinau, cu cele doua spectacole asteptate de public – Prostii sub clar de luna de Teodor Mazilu si Pe maine de Mihaela Iancu. Anuntul a fost facut in aceasta dimineata de reprezentantii TNT. Actorii de…

- Aproximativ 85% dintre meseriile care vor exista in 2030 nu au fost inca inventate, 800 de milioane de locuri de munca vor fi desfiintate. Vezi pe capital.ro care este motivul Post-ul Sute de milioane de locuri de munca vor disparea. Care este motivul apare prima data in Libertatea.ro .

- Andrei Pavel (44 de ani) a intrerupt colaborarea cu Simona Halep, dupa un sigur an. „Cneazul” a luat aceasta decizie nemulțumit de faptul ca deținea doar un rol secundar in echipa liderului WTA, fiind mereu in umbra lui Darren Cahill.(CITEȘTE ȘI: „PUȘTII” REGELUI DESFIINȚAȚI DE CORNEL DINU: „CAND STAPANUL…

- Andrei Pavel (44 de ani) a intrerupt colaborarea cu Simona Halep, dupa un sigur an. "Cneazul" a luat aceasta decizie nemulțumit de faptul ca deținea doar un rol secundar in echipa liderului WTA, fiind mereu in umbra lui Darren Cahill.