Stiri pe aceeasi tema

- Garda de corp a ducesei Meghan Markle, ofiter de politie de top, si-a dat demisia din Scotland Yard si a renuntat la postul de sef al echipei de paza a Ducilor de Sussex. Ea a fost prima femeie cu un rol atat de important in mentinerea sigurantei membrilor familiei regale.

- Tanara mireasa a povestit pe Reddit ca a planuit nunta cateva luni și ca atunci cand ziua cea mare a sosit, s-a confruntat cu o situație extrem de neplacuta. Pentru ca organizatorul nunții nu a reușit sa faca fața situației, mireasa a fost nevoita sa intervina atunci cand un cuplu a incalcat una dintre…

- Regina Elisabeta a II-a folosește aceeași oja și nuanța de 29 de ani. Este vorba despre rozul pal din colectia Essie, care poarta numele „Ballet Slippers” și care costa 9 dolari. Vedete precum Barbara Streisand, Salma Hayek sau Jennifer Lopez au purtat-o pe covorul rosu. Meghan Markle a purtat-o și…

- Șefii unui centru comercial din Scoția au decis sa nu expuna in magazinele lor obiecte care recreeaza nașterea Domnului pentru a nu supara pe nimeni „din punct de vedere religios” in perioada sarbatorilor. Motivul invocat de Thistles a cauzat furie printre localnici care considera ca acțiunea magazinului…

- Presa britanica a scris ca ducii de Sussex se muta de la Palatul Kensington din cauza neințelegerilor dintre cele doua cumnate, Meghan Markle și Kate Middleton. Motivul pare sa fie insa altul. Fosta actrița și prințul Harry vor deveni parinți in primavara anului viitor, iar casa lor care are doar doua…

- Consumul de carbohidrati, chiar si in cantitati mici, este considerat principalul vinovat pentru luarea in greutate. Fie ca provin din zahar, paine, fructe sau anumite legume, carbohidratii au ajuns sa fie blamati in aceeasi masura, ceea ce este o conceptie gresita. Motivul care alimenteaza acest mit…

- Vestea ca Ducesa de Sussex, Meghan Markle este insarcinata, a facut inconjurul lumii, ea și Prințul Harry, soțul sau, declarand in nenumarate ocazii ca abia așteapta sa devina parinți. Insa, inainte de a deveni Ducesa, actrița și-a luat “masuri de precauție” pentru o eventuala sarcina cu fostul soț,…

- Ca orice copil, Andreea Mantea a avut fricile specifice varstei. Mersul la dentist se pare ca era cosmarul ei, dar si al surorii sale. Prezenta intr-o emisiune TV, vedeta a marturisit ca din cauza problemelor dentare, a ajuns sa caute si in gunoi!