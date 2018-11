Motivul SURPRINZĂTOR pentru care trebuie să dormi mereu pe partea STÂNGĂ Iar pozitia in care dormi are legatura cu toate acestea. Dormitul in pozitia corecta este benefica si pentru sanatatea pielii, a digestiei si a celorlalte functii ale corpului. Pe ce parte ar trebui sa dormi? Pe ce parte arsa dormi? Oamenii de stiinta au descoperit ca o pozitie neadecvata de somn poate influenta negativ digestia, iar daca dormi pe partea recomandata va ajuta procesul de descompunere a alimentelor. Iar ei sustin ca dormitul pe partea stanga este alegerea castigatoare. In plus, ei recomanda persoanelor care au astm sa evite culcatul pe spate. De ce ar trebui sa dormi pe partea stanga?… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net De ce arsa dormi pe partea?…

