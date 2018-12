Stiri pe aceeasi tema

- Rihanna a dus in mod constant lupte cu kilogramele in plus. Este o persoana pofticioasa și nici metabolismul nu pare sa o ajute prea mult. Mai mult, se pare ca vedeta este extrem de mofturoasa. Dupa ce a incercat mai multe diete, Rihanna ajuns la concluzia ca trebuie sa iși angajeze un bucatar personal,…

- Katy Perry se afla pe primul loc in topul artistelor care au caștigat cel mai bine in anul 2018, potrivit unui top realizat de Forbes. Cu 83 de milioane de dolari in anul financiar cuprins intre iunie 2017 si iunie 2018, Katy a devansat-o pe Taylor Swift care a caștigat in aceeași perioada de timp…

- Kim Kardashian și Kanye West se afla printre celebritațile care au fost evacuate cu forța din cauza incendiilor de vegetație din California. Cuplul a platit o echipa de pompieri particulari care sa protejeze proprietatea din calea incendiului cunoscut sub numele de Woolsey, noteaza TMZ. Salvatorii…

- Justin Bieber a fost criticat de nenumarate ori de-a lungul timpului din cauza felului in care si-a lasat parul sa creasca. Picatura care a umplut paharul insa, a venit de la Katy Perry! Artista credea ca cineva din industria muzicala trebuie sa-i spuna intr-un mod mai subtil ca este cu adevarat o problema,…

- China doreste sa lanseze in spatiu, pana in 2020, o "Luna artificiala" care sa reflecte lumina solara spre Pamant in timpul noptii, in scopul realizarii unei economii a consumului de energie electrica...

- Este foarte greu sa crezi ca Jennifer Lopez are intr-adevar 49 de ani, judecand dupa ultima fotografie pe care a postat-o pe contul de Instagram. Mai e și mama, pe deasupra, de gemeni. Cantareața a starnit o mulțime de reacții puternice, dupa ce s-a fotografiat intr-o rochie grena, mulata pe corp, incordandu-și…

- Cantareata americana Katy Perry (33 de ani) si actorul britanic Orlando Bloom (41 de ani) si-au facut aparitia pentru prima data in calitate de iubiti pe covorul rosu, la o gala caritabila de la Monte Carlo. Cei doi nu s-au sfiit sa-si arate afectiunea in public.

- Se pare ca Pamelei Anderson ii este frica de un nou angajament oficial. Vedeta canadiana s-a desparțit de fotbalistul francez Adil Rami la doar cateva zile dupa ce acesta o ceruse de nevasta. Blonda in varsta de 51 de ani și sportivul de 32 de ani erau impreuna de un an de zile. Relația lor... Read…