Motivul științific pentru care oamenii înșală Fiecare om este diferit, insa unii sunt mai predispuși sa iși inșele partenerul decat alții. Mai mult, exista anumiți factori care arata ca o persoana are șanse sa inșele, conform Independent . Cercetatorii de la University of Queensland au realizat un studiu, pe care l-au publicat in British Journal of Psychology . Acesta a fost realizat pe un eșantion de 123 de oameni heterosexuali, cu varste cuprinse intre 17 și 25 de ani. In studiu se arata ca oamenii impulsivi pot inșela din simplul motiv ca nu se opresc sa analizeze mai bine situația și prefera sa acționeze in funcție de gandurile și trairile… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

